Mundial de bares 2026: los mejores lugares para tomar un trago alentando a la Selección.

Mientras la Selección Argentina se prepara para defender la corona obtenida en Qatar 2022, la pasión mundialista ya se vive en distintos rincones del país. Y este año, además de los estadios y las pantallas, hay otro campeonato que promete convertirse en protagonista: el Mundial de Bares impulsado por Gancia y Amargo Obrero.

La iniciativa busca transformar algunos de los bares más emblemáticos de Buenos Aires en verdaderas tribunas futboleras, donde la gastronomía, la coctelería y el aliento a la Scaloneta se fusionan en una misma experiencia. La propuesta apunta a recuperar uno de los rituales más argentinos, reunirse con amigos para ver un partido, brindar y compartir la emoción de cada jugada.

Los escenarios elegidos para esta experiencia son Yiyo El Zeneize, Bar 878 y Tres Monos, tres espacios reconocidos dentro de la escena gastronómica y coctelera porteña. Durante cada encuentro de Argentina, estos bares ofrecerán menús especiales, promociones y cartas de tragos diseñadas especialmente para acompañar la cita mundialista.

El Mundial de Bares ya se siente en el circuito porteño

En el caso de Yiyo El Zeneize, los hinchas podrán disfrutar de una selección de cócteles elaborados con Gancia, incluyendo versiones con pomelo y alternativas sin alcohol. Además, habrá actividades especiales para poner a prueba el aliento de los fanáticos antes de cada partido.

Por su parte, el histórico Bar 878, uno de los referentes de la coctelería argentina, preparó una propuesta que combina pantallas gigantes, choripanes, picadas y tragos elaborados con Amargo Obrero y Americano Gancia. Incluso anunció promociones especiales para quienes lleguen con la camiseta de la Selección y cócteles de regalo por cada gol argentino.

La iniciativa busca transformar algunos de los bares más emblemáticos de Buenos Aires en verdaderas tribunas futboleras.

La participación de Amargo Obrero no es casual. El tradicional aperitivo nacido en Rosario hace más de 135 años atraviesa un gran presente y continúa consolidándose como uno de los emblemas de la cultura popular argentina. En los últimos años logró reconocimiento internacional y se convirtió en una de las bebidas más representativas del país dentro de la categoría de licores herbales.

Detrás de esta propuesta aparece también una tendencia que crece edición tras edición, cada vez más personas eligen vivir los partidos fuera de sus casas. Los bares dejaron de ser simples lugares para ver fútbol y pasaron a convertirse en espacios de encuentro donde la experiencia colectiva tiene tanto peso como el resultado del partido.

Con Lionel Scaloni como figura de la campaña mundialista de Gancia y una agenda de activaciones pensadas para acompañar cada presentación de la Selección, el Mundial de Bares se presenta como una de las iniciativas más originales de esta Copa del Mundo.