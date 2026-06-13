Mientras crece cada vez más la indignación entre casi todo el arco político por las inconsistencias de Manuel Adorni para explicar el incremento de su patrimonio, el ex aliado libertario Oscar Zago confirmó que el bloque MID de la Cámara Baja dará quórum para interpelarlo. "Nos sentimos tomados de boludos", lanzó. Se necesitan 129 legisladores para que se ponga en marcha su posible destitución.

"Vamos a dar quórum y vamos a acompañar para que por lo menos se presente para una interpelación, porque nos sentimos muy tomados de boludos. Vino y nos mintió. Cuando se fue, al otro día y al otro día. Seguía haciendo declaraciones y fue todo distinto de lo que nos venía a contar a los diputados", dijo en declaraciones a Futurock.

Consultado sobre si votaría para removerlo de su cargo como funcionario, el ex diputado libertario fue tajante: "Se tiene que ir solo, no hay que removerlo. El tema Adorni está terminado".

El jueves pasado, un amplio espectro que incluye a Unión por la Patria (UxP), Frente de Izquierda (FIT), Coalición Cívica (CC) y las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano, entre otros, solicitaron la sesión para el 23 de junio próximo. Tendrá el objetivo de tratar una moción de censura y proceder a la interpelación de Adorni, que es investigado por la Justicia federal por el delito de enriquecimiento ilícito.

"Esto es como si te enteraras que tu mujer te mintió el año pasado o el anterior, entonces vos decís ‘che, si me mentiste qué me vas a decir ahora’. El problema del jefe de Gabinete es que fue mintiendo, y descaradamente. En un programa decía una cosa y en el otro decía otra y a los diputados les decía otra sobre el mismo tema", planteó.

Qué pasará con el funcionario

Sin embargo, Zago cree que la moción de censura puede que no prospere en el Congreso de la Nación porque no contará con el respaldo del oficialismo. "No va a acompañar", marcó. En esa línea, el dirigente del MID agregó: "No van a estar los números porque el oficialismo tiene 94... Salvo que en el oficialismo dejen de ser hipócritas y todos los que dicen que se tiene que ir, estén del lado de la moción. Sería sacarle el problema al gobierno".

Para el diputado que Adorni continúe en su posición afecta a toda la gestión de Milei, que desde marzo es cuestionada por el caso del jefe de Gabinete. "El Presidente lo llama y le dice 'bueno, ahora sí te tomo la renuncia y te vas', porque sino el Gobierno va a estar preso del problema de Adorni", advirtió.