Hay más de 1.300 denuncias por discriminación a un matrimonio originario en un móvil de TV

La Defensoría del Público, junto al INADI, apuntaron contra el programa de Fabián Doman tras los hechos ocurridos en un móvil en un subte. Señalaron que el accionar con el matrimonio fue "discriminatorio y ridiculizante".

La Defensoría del Público recibió 1.354 reclamos por el tono discriminatorio de la entrevista televisada a un matrimonio de una comunidad originaria mientras que desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) tomaron cerca de 200 llamados por el mismo hecho. El pasado jueves, en el programa "Bien de mañana" conducido por Fabián Doman, una movilera -junto a otros panelistas que se encontraban en el piso de la pantalla de El Trece- abordó al matrimonio conformado por Kantuta Killa y Wari Rimachi, "abuelos" de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli.

El hecho ocurrió en la Línea D del subte cuando la movilera se acercó a ellos para preguntarles de dónde venían y, como no entendió la respuesta, expresó en tono burlón: "Ah, claro, qué habrá querido decir", mientras desde el piso se reían de la situación. "Argentina tiene que hablar el idioma de los indios", le respondió el hombre y la entrevistadora, con el mismo tono de burla, manifestó: "Ah claro, dígame una palabra en indio para aprender".

Ante lo ocurrido, la Defensoría del Público a cargo de Miriam Lewin junto al Institutio Nacional de Asuntos Indígenas realizaron un documento con recomendaciones para el tratamiento mediático sobre pueblos indígenas. Entre ellas, se encuentran utilizar un lenguaje respetuoso/preciso y evitar las denominaciones peyorativas durante las coberturas. "Evitar la folclorización y los discursos paternalistas y patriarcales, este tipo de abordajes sitúa a los pueblos y comunidades indígenas en posición de inferioridad, producto de la discriminación estructural existente", añaden.

El móvil de El Trece.

Asimismo, ambos organismos sostienen que "la folclorización en los medios audiovisuales es una versión reduccionista que resalta las virtudes artísticas y culturales de los pueblos indígenas desde una mirada externa". Mientras que desde la Defensoría sugieren: "No espectacularizar sus prácticas ancestrales ni asociarlas con el retraso o hacer de ellas una mera estetización. Los pueblos originarios son culturas dinámicas que desde tiempos inmemoriales han propuesto innovaciones en materia de conocimiento".

Frente a los sucesos recomendaron "alentar representaciones que no exalten exclusivamente condiciones de pobreza, precariedad y otras formas de vulnerabilidad social y económica" y realizar "una cobertura responsable" que supone "abordar los asuntos indígenas desde un marco que contemple sus derechos e intereses".

"El lenguaje es el pilar de la violencia simbólica ejercida hacia los pueblos indígenas. Las denominaciones peyorativas y/o que desconocen sus identidades originarias desacreditan a los pueblos y deslegitiman sus derechos", concluyeron.

Qué ocurrió en el movil

Una vez que la entrevistadora los interceptó, Wari Rimachi dijo claramente molesto: "Tienen que aprender en la escuela, tienen que cambiar un poco. Tienen que renovar todo, no sirve eso". Y entre los gritos, una panelista lanzó: "Nosotros bregamos por los derechos de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar y dejar sin laburo".

Cuando Kantuta Killa, abogada de profesión y jubilada como oficial de un juzgado nacional donde ejerció durante 30 años, intentó hablar durante la entrevista del Tercer Malón de la Paz, movimiento de la comunidad originaria de Jujuy al cual la pareja apoya, la movilera volvió a recaer en el tono de burla y preguntó: "¿El tercer Malón de la Paz, viene a traer paz?".

Pero antes de dejarla responder, casi a los gritos, comenzaron a preguntarle a quién habían votado en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. "Por supuesto que voté pero no se lo voy a decir porque es privado. Yo le estoy hablando en serio, no me río. El voto no es público. Yo no me enojo, no estoy peleando pero son cosas serias y estamos definiendo el destino de un país", contestó la mujer mientras la movilera se reía. Y allí, intervino Doman: "Bueno, dale, tampoco que me dé clases de moral".

Este lunes, el conductor Doman inició el programa con un comunicado de supuestas disculpas tras lo sucedido. "El jueves, durante un móvil que tuvo lugar aquí, tuvieron lugar una serie de diálogos que generaron incomodidad entre dos de las personas que fueron entrevistadas", empezó. Y completó: "Fueron entrevistadas muchas personas en ese móvil, pero hubo dos que se sintieron mal. No hacemos un programa para incomodar a nadie, de manera tal que a todos aquellos partícipes o no partícipes de ese móvil que se hayan sentido mal o incomunicados, les queremos pedir disculpas".

La respuesta de la Defensoría del Público a las disculpas

La Defensoría del Público y el INADI reiteraron la existencia de discriminación y ridiculización en el reportaje televisivo, apuntando directamente contra la disculpa ofrecida por Doman. "La disculpa ofrecida por el conductor del programa televisivo, donde se discriminó y ridiculizó a dos personas de pueblos indígenas, 'no contiene ninguna revisión crítica' de lo ocurrido y 'no repara el carácter lesivo' del diálogo emitido al aire", afirman en el comunicado. Además sostuvieron que en el reportaje "se banalizó y despreció también la lengua y la cultura originaria".

Según el informe realizado por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría definió como “modalidad irrespetuosa, burlesca y ridiculizante” el abordaje comunicativo desarrollado por las y los periodistas del programa en cuestión. Además afirman que el abordaje es "invasivo hacia la entrevistada mujer, a quien se ridiculiza porque sostiene que su voto es secreto".

"Desde la Defensoría del Público se recordó que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que los medios de comunicación tienen, entre otros, el objetivo de preservar y promover la identidad y los valores culturales de los Pueblos Originarios (artículo 3) y que la dimensión cultural del derecho a la comunicación comprende el debido respeto al derecho a la participación y a la diversidad cultural", sostienen, remarcando que los medios de comunicación tienen una "actividad de interés público, que debe ser ejercida con responsabilidad social".