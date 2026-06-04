Protesta por despidos en una importante empresa química del Conurbano

Protesta por despidos en una importante fábrica del Conurbano.

Un importante grupo de trabajadores realizó una protesta en la puerta de una planta química del Conurbano tras el despidos de operarios en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

El conflicto se desarrolló fuera de la fábrica de Cascia, en el Parque Industrial de Pilar y que se dedica a la producción de gases para la industria y la salud. Allí además desde el Sindicato de Trabajadores Químicos local denunciaron prácticas antisindicales para debilitar la organización gremial dentro del establecimiento.

En la planta hay 15 trabajadores y allí se registraron tres desvinculaciones en los últimos meses. Para el Sindicato de Trabajadores Químicos de Pilar, los despidos no son hechos aislados, sino una persecución gremial.

Dos meses de disputa entre los trabajadores y la empresa

La disputa comenzó a fines de abril, cuando la firma, que opera la ex planta de Gases Comprimidos y pertenece a un grupo empresario con sede central en Tucumán, avanzó con dos despidos sin causa. La situación derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo, que dictó una conciliación obligatoria para suspender temporalmente las medidas y abrir una instancia de negociación entre las partes.

Sin embargo, el proceso no logró desactivar el conflicto. Según denunció el sindicato, una vez finalizada la conciliación obligatoria la empresa concretó una tercera desvinculación, una decisión que fue interpretada por los trabajadores como una señal de endurecimiento de la postura empresarial.

Desde la organización gremial sostienen que durante las negociaciones no hubo avances significativos y cuestionan la falta de respuestas por parte de la compañía. Además, aseguran que algunos empleados habrían recibido presiones vinculadas a su afiliación sindical, una situación que genera preocupación e incertidumbre entre quienes continúan desempeñándose en la planta.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos de Pilar, Sergio González, advirtió sobre el clima que atraviesan los operarios y manifestó su preocupación por la posibilidad de que se produzcan nuevas desvinculaciones. Desde la entidad señalaron al medio De gremiales que el temor a perder el empleo condiciona cualquier intento de organización o reclamo colectivo por parte de los trabajadores.

Durante la protesta, los representantes gremiales también apuntaron contra la gestión de la empresa desde que tomó el control de las operaciones en Pilar. Según indicaron, las expectativas de crecimiento e inversión que se habían generado con el cambio de conducción no se tradujeron en mejoras productivas ni en una ampliación de la actividad. Por el contrario, sostienen que las decisiones más visibles adoptadas hasta el momento estuvieron vinculadas a la reducción de personal.

La manifestación se desarrolló frente a los accesos de la planta con el objetivo de exigir una instancia de diálogo directa con los responsables de la firma y reclamar la revisión de los despidos. Hasta el momento, la empresa no realizó declaraciones públicas sobre los despidos denunciados por el sindicato ni sobre el futuro de sus operaciones en Pilar.