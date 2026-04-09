“No tengo mi celular, se está arreglando”: así fue el allanamiento a Tati Lecrercq por el caso propofol

La investigación del caso Propofol por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar sumó nuevos avances en las últimas horas. Después de los allanamientos en Ciudad de Buenos Aires y el partido bonaerense de Tigre, ambos vinculados a Chantal “Tati” Leclercq, la médica residente quedó formalmente imputada en la causa. Durante el operativo, además, la joven mintió sobre la ubicación de su teléfono celular.

De acuerdo al seguimiento del periodista Mauro Szeta, la imputación de Leclercq está apalancada en diversos argumentos: se corroboró que era amiga de Zalazar, fue la última que habló con él y además, tras encontrarlo sin vida en su departamento, manipuló el celular del fallecido en la escena de muerte delante de su hermana Julieta Zalazar.

La imputación de Tati Leclercq

Según el relato de Szeta, luego de los allanamientos a las viviendas vinculadas a Chantal "Tati" Leclercq, las autoridades pudieron corroborar tres cuestiones claves. Por un lado, sumado a la declaración previa de Julieta -la hermana del anestesista fallecido-, se confirmó que Tati no solo lo conocía a Alejandro, sino que también tenían una relación de amistad.

Además, a partir de las pericias en la investigación, también se ratificó que "Tati" fue la última que habló con el anestesiólogo antes del fallecimiento. Según el relato de Julieta, el 20 de febrero pasado, Alejandro tenía una cirugía programada en la Fundación Favaloro y como no acudió, todos sus compañeros comenzaron a buscarlo.

Ante la preocupación por la ausencia de su hermano, Julieta se dirigió a su departamento y al llegar se encontró con Tati, quien ya estaba en el edificio. Juntas encontraron el cuerpo de Zalazar fallecido, con la vía conectada al pie.

En su declaración, la hermana de Alejandro también indicó que la ahora imputada manipuló delante de ella el teléfono del anestesista al momento de encontrarlo sin vida.

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Por otra parte y a través del estudio de los registros de las cámaras de seguridad, se confirmó que antes de que Julieta y Tati "encontraran" el cuerpo de Zalazar, hubo otro ingreso al departamento. Leclercq, junto a Fini Lanusse y otras dos mujeres que aún no se identificaron, habían ingresado anteriormente al lugar donde estaba el cuerpo. Por las imágenes, se descubrió que Fini salió con un iPad que no tenía al ingresar.

En el allanamiento a la vivienda del country Santa Bárbara, en Tigre, las autoridades notificaron a Chantal sobre su imputación, y otra escena volvió a llamar la atención. Cuando le solicitaron que entregara su celular para ser peritado, la médica expresó: "No lo tengo, lo mandé a arreglar". Sin embargo, un vecino de la vivienda declaró que lo tenía en su poder porque la propia Tati se lo había dado antes de la llegada de la Policía.