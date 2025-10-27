Vuelven los 7°: qué día de la semana habrá frío invernal, según el SMN

En el pronóstico del tiempo para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se viene el frío intenso en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas mínimas que pueden alcanzar los 7°C.

El día más frío de la semana será el martes 28, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima que podría rondar los 16°. Además, se esperan lluvias en distintos momentos de la semana.

El pronóstico para toda la semana

Esta semana, según el SMN, se registrarán lluvias durante la mañana y el anochecer del lunes y durante la jornada del miércoles 29. En ambos días las probabilidades rondarán el 40%. El resto de la semana si bien no habrá cielos completamente despejados, no se registrarán lluvias ni tormentas. Por el contrario, se esperan temperaturas cálidas, pero con cielos nublados. Estas son las especificidades del pronóstico para toda la semana:

Lunes: con una máxima de 15° y una mínima de 11° la semana empezará con una baja contundente de la temperatura. Se esperan lluvias durante la mañana y también alrededor de las 18, con probabilidades del 40%.

Martes: con una máxima de 16° y una mínima de 7° se espera el clima más frío de la semana, con cielos totalmente nublados, pero sin probabilidades de lluvia.

Miércoles: con una máxima de 18° y una mínima de 8° se espera una jornada inestable con probabilidades de lluvia durante la mañana y el mediodía. El resto del día habrá cielos nublados y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Jueves: con una máxima de 18° y una mínima de 13° el día comenzará nublado, mejorando la temperatura y la nubosidad hacia la tarde.

Viernes: con una máxima de 22° y una mínima de 13° se espera un dia cálido, mejorando la temperatura y la visibilidad, lo que se mantendrá durante el fin de semana.

Cómo estará el tiempo este fin de semana en la Ciudad

Para el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires se podrán planificar actividades al aire libre, porque si bien la temperatura no será alta, no se esperan lluvias ni vientos fuertes. Por el contrario, el cielo estará parcialmente despejado durante todo el fin de semana, con un clima ideal para disfrutar de los espacios verdes:

Sábado: con una máxima de 23° y una mínima de 15° se espera un día cálido con nubosidad variable durante toda la jornada.

Domingo: con una máxima de 22° y una mínima de 19° se repetirá el clima del sábado, sin ninguna probabilidad de lluvias ni temporal.

La recomendación general para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires es: disfrutar del aire libre sin preocuparse por llevar paraguas.