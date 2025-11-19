Vuelven las lluvias: pronostican tormentas y ráfagas de viento en el AMBA

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá temperaturas cálidas, con nubosidad parcial. Para la jornada de hoy, señalaron que el cielo estará nublado durante toda la mañana, con una temperatura de 18°C. Durante la tarde ascenderá a los 25°C y hacia la noche rondará los 19°C.

Sin embargo, también expresaron que a partir de mañana se iniciará un período de inestabilidad, que podría prolongarse hasta el viernes. La jornada de mañana comenzará con el cielo parcialmente nublado, pero hacia el mediodía aumentará significativamente la nubosidad, con una probabilidad de precipitaciones del 10%. A la tarde se esperan tormentas aisladas con ráfagas de viento desde los 42 a los 50 kilómetros por hora y a la noche, tormentas intensas.

El pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires

“Los cambios más importantes llegarán recién el jueves, cuando el tiempo comience a desmejorar cerca de mediodía. Distintos pronósticos anticipan el retorno de lluvias y algunas tormentas de leve a moderada intensidad en Buenos Aires entre la tarde y la noche, con vientos fortificándose del sector sudeste y ráfagas que podrían superar los 40 km/h", explicaron desde el sitio especializado en meteorología Meteored.

Durante la jornada del viernes, que estará mayoritariamente nublada, seguirán las ráfagas de viento en la mañana, con probabilidades de lluvias del 10%. En la tarde no se esperan lluvias y la temperatura oscilará entre los 22°C y los 16°C. El fin de semana las condiciones serán similares, con temperaturas entre los 25°C y los 14°C, cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de precipitaciones.

Las alertas metereológicas en todo el país

Desde el SMN indicaron que hoy no rige ningún tipo de alerta meteorológica en Argentina. Sin embargo, a partir de mañana se presentan alertas amarillas por tormentas en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Al oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut el alerta amarilla es por lluvias. Por vientos, se advierte a las provincias de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa, y por viento Zonda rige una alerta amarilla en Mendoza.

Para el SMN las alertas amarillas anuncian “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Ante este panorama, desde la entidad recomiendan: