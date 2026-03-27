Vuelve la nubosidad a CABA y el Conurbano: así es el pronóstico del viernes 27 de marzo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 26 de marzo en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estará el pronótico durante el fin de semana. Este viernes, el cielo se encontrará mayormente nublado durante todo el día y la temperatura se ubicará entre los 18° de mínima y los 25° de máxima,

El pronóstico del tiempo para el fin de semana, según el SMN

El SMN, además, informó cómo estará el tiempo durante el fin de semana. De acuerdo a los especialistas, por ahora, las estimaciones señalan:

Sábado 28: el día comenzará con chaparrones durante la mañana y se mantendrá la nubosidad durante el resto del día, la temperatura oscilará entre los 21° y los 25°.

el día comenzará con se mantendrá la nubosidad durante el resto del día, la temperatura oscilará entre los 21° y los 25°. Domingo 29: regresarán los chaparrones por la madrugada hasta la mañana y el cielo se mantendrá mayormente nublado por el resto de la jornada, mientras que la temperatura se encontrará entre los 21° y los 28°.

¿Cuándo empezó el otoño en Argentina?

El descenso de temperatura corresponde con la época del año, ya que el pasado viernes 20 de marzo a las 11.46 comenzó el otoño. De acuerdo a los datos del Servicio de Hidrografía Naval y el seguimiento del SMN, ese fue el momento exacto en el que se produjo el equinoccio de marzo. Este marcó el final del verano y el inicio formal de la temporada de hojas amarillas y rojizas, lluvias y temperaturas más bajas.

Ahora, la radiación solar empieza a disminuir gradualmente en nuestro hemisferio, dando lugar a los días más cortos y más fríos en el territorio argentino. El otoño se extenderá hasta el 21 de junio, cuando se produzca el solsticio de invierno, a las 5:24 en Argentina.