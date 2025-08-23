Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el sábado 23 de agosto de 2025

El sábado 23 viene con matices de invierno y una promesa de calidez en Santa Fe y en Rosario.

Después del frío persistente y las lluvias fuertes de los últimos días, el cielo en Santa Fe y en Rosario empieza a mostrar señales de tregua. Hoy se vive una jornada de transición: noches congeladas, días de sol amigable y, aunque el viento sigue firme, da ganas de retomar actividades al aire libre sin resignar calor, según el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este tipo de jornadas marca el ingreso paulatino de los últimos frentes fríos de este invierno, con mañanas frescas y tardes templadas al sol. Es un buen momento para aprovechar la luz natural, ventilar los espacios y disfrutar del aire libre, aunque con abrigo durante las primeras y últimas horas del día.

Alerta amarilla por vientos: los detalles del pronóstico del SMN en Santa Fe y Rosario para este sábado

Esta madrugada en la capital provincial arranca con mínimas cercanas a los ocho grados, mientras que la tarde anticipa una recuperación con máximas de hasta 15 grados. A pesar de la mejora, hay alerta amarillo del SMN vigente por vientos intensos que podrían generar ráfagas, especialmente en zonas expuestas.

Pronóstico de Santa Fe.

En Rosario, el termómetro arranca cerca de cinco grados, pero durante el día el sol logrará elevar la temperatura hasta unos agradables 15 grados. Si bien el viento sigue siendo un factor, el sábado invita a salir con abrigo intermedio y disfrutar del aire libre.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima el domingo y el lunes?

Santa Fe

Domingo 24: se presenta claro y soleado, con una mínima de aproximadamente cinco grados y una máxima que alcanzará los 16 grados, perfectos para retomar actividades al aire libre sin resignar el abrigo temprano.

se presenta claro y soleado, con una mínima de aproximadamente cinco grados y una máxima que alcanzará los 16 grados, perfectos para retomar actividades al aire libre sin resignar el abrigo temprano. Lunes 25: ya marca una elevación térmica notable. El cielo estará brumoso y soleado, y la máxima podrá superar los 21 grados, para un reinicio de semana agradable y luminoso.

Rosario

Domingo 24: comienza frío, pero se recupera. Está prevista una mínima cercana a los tres grados a una máxima de 20 grados, con cielos despejados.

comienza frío, pero se recupera. Está prevista una mínima cercana a los tres grados a una máxima de 20 grados, con cielos despejados. Lunes 25: el termómetro trepa hasta los 21 grados, con sol y algo de bruma, lo que anticipa un día ideal para actividades al aire libre o recuperación después del fin de semana.

Las recomendaciones del SMN para este sábado 23 de agosto en Santa Fe y Rosario