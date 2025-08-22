Fin de semana con clima extremo en Argentina: frío, lluvias, vientos y nevadas

Las condiciones de inestabilidad volverán el fin de semana en algunas zonas de la Argentina. Para el viernes 22 se prevé que un nuevo ciclón se ubique en el océano Atlántico frente a las costas de Santa Cruz. Su frente frío será responsable de nuevas lluvias y tormentas en el norte de la Patagonia desde la madrugada.

Hacia el noreste argentino, el aire cálido favorecerá lluvias y tormentas en el este de Corrientes, sudeste de Misiones y norte de Entre Ríos. También se prevén precipitaciones en el norte patagónico, que luego se desplazarán hacia el centro del país.

¿Qué regiones se verán afectadas por el frente frío?

A medida que avanza, el frente frío afectará distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Se espera que llegue al Área Metropolitana de Buenos Aires cerca del mediodía o en las primeras horas de la tarde, pero sin dejar acumulados significativos de precipitación en esta región.

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitió una alerta por viento Zonda en el noroeste argentino, vientos fuertes en gran parte del centro, noroeste y Litoral, nevadas en las cordilleras de Mendoza y sudoeste de San Juan y alerta por tormentas en Corrientes.

También se prevén vientos intensos del sudoeste en la Patagonia y del sur en el norte del país. Además, habrá nevadas en una amplia franja cordillerana, desde el sur de Santa Cruz hasta la cordillera de Catamarca.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

Durante el sábado, un nuevo centro de altas presiones post-frontal se ubicará sobre el centro y norte de la Argentina. De esta manera, se asegurarán las condiciones estables y cielos mayormente despejados. El aire frío se instalará en gran parte del territorio. Las lluvias quedarán restringidas al Litoral, Formosa y Chaco.

Se podrían registrar temperaturas bajo cero en las sierras de Córdoba y San Luis. En la Patagonia, persistirán los vientos intensos y las nevadas. El SMN ya emitió una alerta por vientos fuertes para el sudoeste de Chubut.

Por último, para el domingo se detectó un frente frío ya fuera del territorio argentino, lo que daría lugar a cielos mayormente despejados en el centro y norte del país. En lo que respecta a la Patagonia, seguirá la nubosidad abundante, las nevadas, algunas lluvias y vientos intensos.

Finalmente, el lunes comenzará un período de ascenso sostenido de temperaturas, impulsado por vientos del oeste y noroeste. Mientras que en la cordillera de Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre lunes y miércoles la persistencia de nevadas será presistente.