Tragedia laboral en Santa Fe: cuatro obreros murieron en una obra

Una nueva tragedia se registró en la provincia de Santa Fe: cuatro operarios fallecieron y un quinto resultó gravemente herido este domingo al caer un montacargas por un hueco de ascensor en un hecho que movilizó a Bomberos, agentes de la Policía y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

El accidente se produjo alrededor de las 12.45 en San Carlos al 1070, en la ciudad de San Lorenzo. El portal La Capital indicó que se habría cortado un cable tensor, lo que provocó la caída violenta de la estructura. El sereno de la obra aseguró que se había desplomado el montacargas cuando los obreros se encontraban descendiendo del noveno piso de un edificio en construcción.

Al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron que los cinco hombres habían sido sacados del hueco del ascensor y se encontraban tendidos en el suelo. Bomberos voluntarios trabajaron en el rescate y la Policía montó un operativo para asegurar la zona, mientras se realizaron peritajes para determinar cómo se produjo la caída del montacargas. El portal SL24 detalló que el montacargas tenía capacidad para cuatro personas, pero en el momento del siniestro trasladaba a cinco obreros.

El médico del Sies confirmó los cuatro decesos y detalló que el operario herido, Fernando Guerra, fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en grave estado. Las cuatro víctimas fatales fueron identificados como Matías Ezequiel Aquino (30), Lucas Agustín Palacio (25), ambos oriundos de Florencia, Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25), provenientes de Comuna de Hardy.

En las horas posteriores al hecho, los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos dentro de la obra: quiénes subieron al elevador, desde qué sector partió el viaje, cómo se encontraba la cabina y, además, si existían registros de mantenimiento recientes del sistema.. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la empresa a la que pertenecían los operarios ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

El fiscal de turno, Leandro Lucente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo, ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y la realización de las tareas periciales correspondientes.

Este siniestro laboral resulta ser el segundo más letal de los últimos cuarenta años en la provincia de Santa Fe, precedido por la explosión en 1984 de los silos cerealeros de la empresa Genaro García S.A., que operaba en lo que hoy es Puerto Norte de Rosario, que causó diez muertos.

Cómo se encuentra el quinto operario que cayó desde un montacargas en San Lorenzo

Según informó el Ministerio de Salud santafesino, el quinto operario que se encontraba en el montacargas fue trasladado, consciente, al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en "gravísimo estado".

El trabajador fue identificado como Fernando Guerra y el parte médico subraya: "Se evalúa probable lesión cervical, fractura de pelvis y lesión grave en miembros superiores e inferiores. Inestable hemodinámicamente, en asistencia respiratoria mecánica. Pronóstico reservado".

De acuerdo con el parte oficial, su cuadro requiere monitoreo permanente, a raíz de la combinación de politraumatismos y la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Cualquier definición sobre eventuales cirugías o procedimientos adicionales quedará supeditada a su evolución inmediata.