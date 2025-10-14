El martes llega con sol pleno y temperaturas agradables en Santa Fe y en Rosario.

El clima acompaña el arranque de semana en las ciudades de Santa Fe y en Rosario. Sin alertas meteorológicas ni lluvias a la vista, el martes 14 de octubre promete una jornada estable, ideal para actividades al aire libre o retomar rutinas después del fin de semana largo.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá mayormente soleado durante el día y con mínimas que invitan a dejar el abrigo en casa.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe este martes

La capital provincial tendrá condiciones similares, aunque algo más cálidas: mínima de 16° y máxima de 27°, con cielo despejado a parcialmente nublado. Tampoco se esperan lluvias, y el viento se mantendrá leve del noreste. Hacia el final del día, la temperatura se mantendrá templada (21°), lo que marca una continuidad del ambiente primaveral que se extenderá durante toda la semana.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario este martes

En Rosario, se espera una mínima de 16° y una máxima de 26°, con cielo algo nublado en la mañana y sol pleno hacia la tarde. No hay probabilidades de precipitaciones, y el viento soplará suave del sector este, con velocidades entre 7 y 12 km/h. El clima se mantendrá agradable hasta la noche, cuando la temperatura descienda a unos 19°, con un cielo parcialmente cubierto.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del martes

Es temporada de primavera, cuando las oscilaciones térmicas son habituales en el área pampeana. Si bien el pronóstico anticipa probabilidad nula de precipitaciones, siempre conviene verificar últimas actualizaciones si tenés planes al aire libre.

Además, es necesario tener en cuenta algunos consejos dada la amplitud térmica de esta jornada del 14 de octubre:

Vestite por capas: abrigo liviano para la mañana y prenda fresca para la tarde.

abrigo liviano para la mañana y prenda fresca para la tarde. Hidratación y protector solar si vas a estar expuesto al sol durante las horas más cálidas.

si vas a estar expuesto al sol durante las horas más cálidas. Si manejás motocicleta o bicis, cuidado con la diferencia de temperatura al amanecer y al anochecer.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario durante el miércoles y jueves, según el SMN?

El miércoles y jueves el termómetro seguirá en ascenso: hasta 28° en Rosario y 30° en Santa Fe, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas. El ingreso de aire cálido del norte anticipa un tramo de octubre con condiciones estables, típico de los primeros calores previos al verano.