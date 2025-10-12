Fin de semana trágico en Santa Fe: un muerto y diversos heridos por accidentes de tránsito

Accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe. (Foto: Aire Digital).

Este fin de semana se registraron diversos accidentes en materia vial en la provincia de Santa Fe, que terminaron con un muerto y varios heridos internados. El primer hecho se registró este sábado por la mañana en la zona norte, cuando un camión y una moto protagonizaron un fuerte choque. Como consecuencia del impacto, el motociclista murió en el acto.

El siniestro fatal tuvo lugar en avenida Peñaloza y su intersección con calle Alberti, en el límite entre de los barrios San Martín y San José. Según trascendió, el choque se dio cuando el camión circulaba y el conductor de la moto embistió de lleno contra el vehículo mayor.

Tras el choque, la víctima perdió el control y murió a causa de las lesiones sufridas. El conductor del camión, en tanto, fue identificado por el personal policial que arribó al lugar y confeccionó las primeras actuaciones. Por el siniestro, la Policía provincial cerró el tránsito por la avenida para darle paso a los agentes del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para el peritaje del accidente.

Dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Cullen con fracturas. (Foto: Aire Digital).

Mientras que durante la madrugada del domingo, otro choque ocurrió en la intersección de 1° de Mayo y La Rioja, en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con información policial, personal del SIES trasladó a ambos al Hospital Cullen para recibir atención médica por las graves lesiones.

El joven, de 18 años, presentaba una fractura en el antebrazo derecho, mientras que la adolescente, de 16, fue diagnosticada con una fractura de clavícula. Hasta el momento, no trascendió en qué vehículo se trasladaban ni la mecánica del hecho. En el lugar trabajaron agentes policiales y personal de salud, y se realizaron pericias para esclarecer las circunstancias.

Santa Fe: una tormenta de tierra provocó un accidente múltiple en la ruta 34

Durante la mañana de este domingo, se produjo un accidente múltiple en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 108, entre las localidades de las Bandurrias y Centeno, al sur de San Genaro. Videos grabados por testigos muestran los autos y camiones posterior al choque, en medio de una tormenta de tierra que cubrió la zona y redujo la visibilidad.

El siniestro involucró a tres camiones de carga y un automóvil, y dejó como saldo tres personas lesionadas que fueron trasladadas al Samco de Cañada Rosquín.

En primera instancia, fue un automóvil y un camión los que chocaron y dos camiones que venían detrás no advirtieron la escena, por lo que ocasionó la cuadruple colisión. Según comentó un testigo del choque que viajaba en una combi rumbo a Rafaela, hubo una tormenta de arena y el accidente sucedió "todo muy de repente, muy de golpe".

El hombre dijo que transitaban por la arteria vial nacional y detalló que el accidente "lo provocó un camión que venía delante", que "estaba cruzado en la ruta". Minutos antes de declarar en la subcomisaría séptima del Pueblo Casas de la Policía de Santa Fe, el testigo afirmó: "La visibilidad no ayudaba mucho, nosotros disminuimos la velocidad a 40, y nos encontramos con un camión de golpe, y los esquivamos hacia la derecha. Y el que venía atrás de nosotros no lo vio y se lo comió".

En el lugar trabajaron bomberos, ambulancias y personal de seguridad vial, además de efectivos de la Policía local, quienes montaron un operativo para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito, que permaneció totalmente interrumpido.