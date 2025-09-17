Accidente fatal en la Autopista Rosario-Santa Fe: murió un nene de 4 años en un choque

Accidente fatal en la Autopista Rosario-Santa Fe.

En medio de la crítica situación que atraviesan las rutas nacionales y provinciales, deterioradas por falta de obras de mantenimiento por disposición del presidente Javier Milei, un accidente fatal se produjo en la autopista Rosario-Santa Fe. Este martes por la tarde, un camión embistió a un auto y el impacto provocó la muerte de un nene de 4 años.

El siniestro se registró alrededor de las 16.30, en el kilómetro 79, jurisdicción de Barrancas. De acuerdo a la información policial, un camión Mercedes Benz chocó contra un Fiat Duna en el que viajaba una familia, dos adultos y dos menores de edad. Según el parte oficial, los servicios de emergencia locales se movilizaron rápidamente. Al llegar al lugar, los bomberos y equipos sanitarios intentaron reanimar al niño en el sitio, pero no lograron salvarlo.

Su hermano (13) también sufrió graves lesiones, mientras que sus padres resultaron heridos, pero no se encuentran en riesgo de vida. En tanto, el conductor del camión, de 42 años, no sufrió lesiones.

El impacto fue tan fuerte que provocó el corte total de la autopista. El tránsito tuvo que desviarse hacia la Ruta Nacional 11 mientras se realizaban las tareas de remoción de los vehículos implicados. En este marco, las causas del accidente aún no están confirmadas.

Por su parte, la comisaría local junto con peritos viales ya están recabando declaraciones del camionero, imágenes de cámaras de la vía y analizando si hubo factores como velocidad, visibilidad, fallas mecánicas o desacoples.

El fiscal interviniente ya dio inicio a la causa bajo el delito de "homicidio culposo". Se ordenó la intervención de equipos de asistencia para determinar responsabilidades, sean humanas, viales o del vehículo.

El tramo de la autopista donde ocurrió el accidente es uno de los más transitados de la región, lo que torna muy alto el riesgo ante cualquier error al conducir. En los últimos meses, varias quejas vecinales advirtieron por los excesos de velocidad y la falta de señalización clara en partes de la ruta.

Choque fatal en la Ruta 19: murió un jugador de rugby

Hace poco más de una semana, otro trágico accidente ocurrió en la Ruta Nacional 19, donde una camioneta Toyota Hilux y un camión Mercedes Benz chocaron, y el impacto dejó como saldo una víctima fatal y dos personas gravemente heridas.

Este nuevo hecho fatal tuvo lugar en el kilómetro 5 de la autovía 19, a la altura de Colonia San José. La víctima fue Salvador Pasadore, un jugador de Santa Fe Rugby Club de tan solo 18 años, que volvía a la capital provincial junto a otros compañeros tras un partido disputado en la ciudad de Rafaela.

Los otros ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital Cullen, donde dos de ellos, ambos de 19 años, permanecieron durante las primeras horas en terapia intensiva, en donde se evaluó su estado. Horas más tarde y a raíz de su mejoría, fueron trasladados a una sala común.

El conductor de la camioneta fue identificado como Tobias Chantiri, de 19 años, domiciliado en la ciudad de Santa Fe. El camión involucrado en el accidente era conducido por Ramón Carlos González, de Santo Tomé.

El conductor del camión brindó su testimonio y explicó que circulaba a baja velocidad, cuando de repente sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su vehículo. "Sentí el golpe, se me movió el camión entero. No entendía qué pasaba, pensé que se me había roto algo", explicó. Al detenerse, se acercó para auxiliar a las personas de la camioneta y fue allí cuando los bomberos llegaron y confirmaron que Salvador había fallecido.