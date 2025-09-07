Choque fatal en la Ruta 19: murió un jugador de rugby y hay dos heridos graves

Un trágico accidente ocurrió este sábado en la Ruta Nacional 19, donde una camioneta Toyota Hilux y un camión Mercedes Benz chocaron, y el impacto dejó como saldo una víctima fatal y dos personas gravemente heridas.

Pese a la sintonía del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con el presidente Javier Milei, los recursos para infraestructura no aparecen y la situación crítica en seguridad vial se profundiza. En ese contexto, un nuevo hecho tuvo lugar en el kilómetro 5 de la autovía 19, a la altura de Colonia San José.

La víctima fue Salvador Pasadore, un jugador de Santa Fe Rugby Club de tan solo 18 años, que volvía a la capital provincial junto a otros compañeros tras un partido disputado en la ciudad de Rafaela. Los otros ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital Cullen, donde dos de ellos, ambos de 19 años, permanecieron durante las primeras horas en terapia intensiva, en donde se evaluó su estado. Horas más tarde y a raíz de su mejoría, fueron trasladados a una sala común.

El conductor de la camioneta fue identificado como Tobias Chantiri, de 19 años, domiciliado en la ciudad de Santa Fe. El camión involucrado en el accidente era conducido por Ramón Carlos González, de Santo Tomé.

El conductor del camión brindó su testimonio y explicó que circulaba a baja velocidad, cuando de repente sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su vehículo. "Sentí el golpe, se me movió el camión entero. No entendía qué pasaba, pensé que se me había roto algo", explicó. Al detenerse, se acercó para auxiliar a las personas de la camioneta y fue allí cuando los bomberos llegaron y confirmaron que Salvador había fallecido.

Al mirar por los retrovisores, Carlos se dio cuenta de lo ocurrido: "Vi que la batalla [del camión] estaba cruzada y la camioneta ya estaba completamente parada". Inmediatamente, detuvo el vehículo y se acercó para ayudar a las personas accidentadas. "Pude parar a 100 metros porque el camión estaba cargado. Cuando me bajé, traté de auxiliar y empezamos a llamar a la ambulancia", indicó en diálogo con medios locales. Los bomberos fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro.

Choque fatal en Santa Fe: corte total del tránsito en la Ruta 19 y despedida del club a Salvador

Tras el impacto, el tránsito en ambas manos fue completamente interrumpido para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y los peritos. El operativo se extendió por más de cinco horas y se normalizó minutos antes de las 21 del mismo día. Las autoridades implementaron desvíos obligatorios para permitir el trabajo de las autoridades en la zona del impacto.

Los vehículos que se dirigían hacia Córdoba fueron desviados hacia el peaje de Santo Tomé, mientras que aquellos que venían desde la autopista Santa Fe-Rosario también debieron evitar ingresar a la Ruta 19.

La tragedia conmocionó a la familia y seres queridos de Salvador. Desde el Santa Fe Rugby Club despidieron al joven con un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde destacó su compromiso y la huella que dejó entre sus compañeros y entrenadores.