Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 19 de octubre de 2025

El Día de la Madre 2025 se celebra con sol pleno, clima templado y sin lluvias en toda la provincia de Santa Fe.

Este domingo 19 de octubre de 2025, cuando miles de familias se reúnan para celebrar el Día de la Madre en todo el país, el tiempo acompañará de manera excepcional en la región centro. Tanto en Santa Fe capital como en Rosario, el sol será protagonista y las temperaturas se mantendrán agradables, en el rango de los 25°.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no hay probabilidades de lluvias en toda la provincia, un alivio luego de un comienzo de fin de semana que arrancó con chaparrones aislados en algunas zonas del norte santafesino.

El buen tiempo llega en un contexto social que vuelve a poner el foco en lo cotidiano: el encuentro, la mesa compartida, la pausa.

Los detalles del pronóstico del domingo del Día de la Madre en Santa Fe

Después de un sábado con algunas precipitaciones matinales, el domingo se presentará con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 15° de mínima y 26° de máxima.

El viento leve del sector noreste aportará un clima seco y estable, ideal para reuniones familiares al aire libre, asados o paseos por la Costanera. Desde el SMN confirmaron que la probabilidad de lluvias es nula (0 %), y que las condiciones de estabilidad se mantendrán durante toda la jornada.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del domingo del Día de la Madre en Rosario

Rosario vivirá un domingo de primavera ideal, con mínima de 13° y máxima de 25°, cielo despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

Las temperaturas templadas y la ausencia de viento fuerte hacen de este Día de la Madre uno de los más agradables de los últimos años. En comparación con 2024 —cuando el festejo estuvo marcado por lluvias intermitentes—, el clima de este año ofrece una postal mucho más amable.

Los parques, la costa y las terrazas de la ciudad se perfilan como los escenarios elegidos para disfrutar del sol y las reuniones familiares.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima del inicio de esta semana en Santa Fe y en Rosario?

El lunes 20 de octubre continuará con condiciones similares: máximas de entre 27° y 28°, cielo despejado y sin lluvias a la vista. El pronóstico extendido del SMN para esta semana anticipa que el buen tiempo se mantendrá al menos hasta el jueves, con un progresivo ascenso de las temperaturas que anticipa un cierre de mes típicamente primaveral.