En medio de la ola de violencia que azota a Rosario y la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro, el hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, Dylan Cantero (21), fue atacado a tiros en la tarde de este miércoles en el barrio La Granada, en la zona sur de la ciudad que encabeza Pablo Javkin.

Según reportaron medios locales, la balacera ocurrió pasadas las 18 en inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800, donde cuatro gatilleros abrieron fuego desde un auto blanco e hirieron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado fuera de peligro.

Personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar y entrevistó a Patricia Celestina Contreras, madre del joven criminal, y expareja del viejo líder del clan Cantero. La mujer señaló que los agresores pasaron en el vehículo y recién al llegar a la intersección con el Pasaje 512 tiraron en dirección al integrante de la organización narco. Los agentes encontraron dos vainas servidas en la escena del hecho, manchas de sangre y constataron los impactos de varios disparos en la fachada de una casa vecina.

Por la presencia del miembro de Los Monos, desde la Unidad Regional II se dispuso un operativo de seguridad especial en las adyacencias al hospital, donde se encuentran agentes del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata con armas largas, estableciendo un perímetro en toda la manzana de la zona de avenida Pellegrini y Vera Mujica. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se ordenó la toma de testimonios, levantamiento de material balístico y relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona para dar con los autores de la balacera.

Luego de que el gobernador Pullaro y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establecieran el Plan Bandera para combatir la inseguridad, se registró una disminución en los casos de violencia, ya que los hechos delictivos descendieron a niveles que no se veían desde antes del auge del conflicto narco en la región. Sin embargo, las alarmas de las autoridades se encendieron nuevamente por las estadísticas negativas registradas en 2025: de acuerdo al sitio Rosario Alerta, el departamento rosarino registra más de 80 homicidios en los primeros diez meses del año.

Los Monos: la pobre condena a Dylan Cantero y el revés judicial que sufrió su hermano

Dylan Cantero quedó en libertad a finales del año pasado tras purgar un tiempo en la cárcel por dos causas judiciales por las que tuvo una condena unificada en tres años de prisión efectiva. Uno de los expedientes data de cuando era menor de edad, por una tenencia ilegítima de arma de fuego y por encubrimiento vinculado a motos robadas que hallaron en su domicilio.

La otra causa fue por haber aceptado un juicio abreviado como integrante de la asociación ilícita que lidera su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero –hijo del asesinado Claudio Ariel “Pájaro” Cantero–, motivo por el cual había caído detenido en septiembre de 2022.

La condena unificada se dio después de una instancia de apelación, donde la defensa del miembro del clan Cantero planteó que la sentencia por los dos legajos estaba determinada en una pena de 5 años y 6 meses de cárcel, por una suma matemática que no correspondía aplicar. De esta manera, el camarista Tomás Orso hizo lugar al planteo de la defensa en octubre del año pasado y redujo el monto de la pena.

A fines de agosto, el hermano mayor de Dylan y actual líder de la banda narco, Ariel Máximo “Guille” Cantero (36), y "Lucho" Cantero sufrieron un revés judicial significativo. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso presentado por sus abogados, de modo que confirmó la prohibición de las comunicaciones telefónicas de ambos reclusos.

Esta decisión judicial fue respaldada por Mariano Hernán Borinsky, presidente de la sala, y el juez Gustavo Hornos. Ambos magistrados coincidieron con el fallo del Juzgado Federal en lo Criminal N.º 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, que había dictaminado el cese del uso de teléfonos públicos para los delincuentes. Ambos están recluidos desde enero del año pasado en la cárcel de Marcos Paz, bajo el Sistema de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.