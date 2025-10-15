Macabro hallazgo en Rosario: encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición

Un macabro hallazgo registrado este martes estremeció a la provincia de Santa Fe. La Policía local encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones del canal Ibarlucea, en la zona noroeste de la ciudad de Rosario.

Según informó el medio Rosario 3, el procedimiento policial inició cerca de las 15.30 a la altura del barrio Cristalería, luego de un llamado que alertó sobre la presencia de un cadáver en un sector próximo al puente ubicado sobre la Ruta Nacional 34. Inmediatamente, comenzó una pesquisa para esclarecer tanto la identidad como las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Los agentes confirmaron que los restos presentaban signos compatibles con varias semanas de descomposición. Hasta el momento, las autoridades mantienen hermetismo en torno a detalles que pudieran facilitar la identificación de la víctima. No se confirmó si el cuerpo pertenece a un hombre o una mujer.

El canal Ibarlucea se encuentra en las cercanías del cruce de la Ruta 34 con la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Cristalería. El lugar exacto es un sector de difícil acceso que suele permanecer deshabitado, lo que dificultó tanto el aviso temprano como la revisión del sitio por parte de las patrullas.

El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia y de las pericias correspondientes. La investigación continúa bajo la órbita de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, en articulación con el Ministerio Público de la Acusación (MPF).

Rosario: hallaron un cuerpo flotando cerca del Monumento a la Bandera

A comienzos de septiembre, el cuerpo de un hombre flotando fue encontrado en el Río Paraná, a la altura de calle Balcarce y en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera. Esto movilizó a las fuerzas de seguridad luego de que un grupo de personas alertara al 911.

El cadáver fue visto boca abajo por varios sujetos que, al avistarlo, rápidamente dio aviso a la Policía. Minutos después, personal de Prefectura Naval Argentina se hizo presente en la zona y montó un operativo para retirarlo del agua. Según supo Infobae, la víctima es Juan Manuel Gómez, de 42 años, quien se encontraba en situación de calle.

Los efectivos utilizaron una lancha para acercarse hasta el cuerpo, que se encontraba en una zona de difícil acceso desde la costa. Tras una compleja maniobra, lograron recuperarlo y trasladarlo río abajo.

La patrulla fluvial tuvo que llevarlo río abajo hasta el amarre que Prefectura tiene a la altura de la Estación Fluvial, donde se montó un nuevo despliegue del que participaron la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo de Criminalística, quienes comenzaron las primeras tareas periciales en el lugar.

Más tarde, “se ordenó que la Unidad de Traslado Forense llevara el cuerpo hacia el Instituto Médico Legal”, donde se llevó a cabo la autopsia. De acuerdo a medios locales, el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, señal de que habría sido asesinado. Ahora deberán determinar si fue la causa de muerte y si el deceso ocurrió dentro o fuera del agua.

La causa quedó en manos de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, bajo la órbita de la fiscal Piazza Iglesias, quien ya dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación: relevamiento de rastros, declaraciones testimoniales y revisión de cámaras de seguridad en las inmediaciones.