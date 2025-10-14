El precio del pasaje de la Línea A de colectivo de Rosario tras el último aumento

El boleto del servicio de colectivo interurbano de la Línea 910 A de Rosario registró en octubre un nuevo aumento.
El valor de las tarifas de las unidades que viajan hacia el sur de la provincia de Santa Fe y llega hasta San Nicolás, mostrará distintas sumas, según el destino final, como del tipo de tarjeta SUBE que posea el usuario: normal, con descuento del 50% (para estudiantes) o con atributo social.
¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en Rosario hoy?
Un viaje corto desde Rosario hasta Villa Gobernador Gálvez cuesta $ 3.430 con Sube normal. En cambio, los beneficiarios de la tarifa social abonan $ 1.543,50 y los que cuentan con el descuento del 50% escolar pagan $ 1.715.
Hacia el sur de la provincia de Santa Fe -con destino final en San Nicolás, Buenos Aires-, los precios aumentan de manera progresiva.
¿Cuánto está el boleto de colectivo en Rosario en octubre 2025?
- Pueblo Esther: $4.489 (normal), $2.020,05 (atributo social), $2.244,50 (estudiante 50%)
- General Lagos: $4.753 (normal), $2.138,85 (atributo social), $2.376,50 (estudiante 50%)
- Arroyo Seco: $5.880 (normal), $2.646 (atributo social), $2.940 (estudiante 50%)
- Fighiera: $6.550 (normal), $2.947,50 (atributo social), $3.275 (estudiante 50%)
- Pavón: $7.555 (normal), $3.399,75 (atributo social), $3.777,50 (estudiante 50%)
- Empalme: $7.820 (normal), $3.519 (atributo social), $3.910 (estudiante 50%)
- Villa Constitución: $10.009 (normal), $4.504,05 (atributo social), $5.004,50 (estudiante 50%)
- San Nicolás: $11.336 (normal), $5.101,20 (atributo social), $5.668 (estudiante 50%)