El precio del pasaje de la Línea A de colectivo de Rosario tras el último aumento

Hacia el sur de la provincia de Santa Fe -con destino final en San Nicolás, Buenos Aires-, los precios aumentan de manera progresiva.

El boleto del servicio de colectivo interurbano de la Línea 910 A de Rosario registró en octubre un nuevo aumento.

El valor de las tarifas de las unidades que viajan hacia el sur de la provincia de Santa Fe y llega hasta San Nicolás, mostrará distintas sumas, según el destino final, como del tipo de tarjeta SUBE que posea el usuario: normal, con descuento del 50% (para estudiantes) o con atributo social.

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en Rosario hoy?

Un viaje corto desde Rosario hasta Villa Gobernador Gálvez cuesta $ 3.430 con Sube normal. En cambio, los beneficiarios de la tarifa social abonan $ 1.543,50 y los que cuentan con el descuento del 50% escolar pagan $ 1.715.

¿Cuánto está el boleto de colectivo en Rosario en octubre 2025?