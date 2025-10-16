El puma fue encontrado en el patio delantero de una casa.

El hallazgo de un puma en el patio de una vivienda de la ciudad de Santa Fe generó sorpresa y movilizó a las autoridades locales este jueves. Alrededor de las 5:30, vecinos encontraron al felino entre bolsas y residuos.

Todo sucedió en la calle Ignacio Crespo al 10.400, en el barrio Cabaña Leiva, límite norte de la ciudad de Santa Fe y Recreo Sur. Al escuchar fuertes ladridos de perros, los integrantes de la casa habían descubierto a un pequeño puma en su patio delantero.

“Escuchamos a los perros que estaban alterados. Y bueno, cuando salimos, alguien dijo un león. Claro, más grande, ¿viste? Pero no, le digo, leones no hay", contó una vecina a medios locales. "Le digo a mi esposo: ‘No, leones acá no hay’. Entonces le digo, debe ser un puma, un gato montés, que es lo que más o menos acá en Santa Fe puede haber". Inmediatamente, la mujer ingresó a sus perros a la casa y llamó a la policía.

Ante la situación intervino la Policía Ecológica y con la Brigada de Rescate de Animales pudieron controlar el episodio sin incidentes. El personal especializado utilizó herramientas adecuadas para asegurar al felino, que no ofreció resistencia durante el procedimiento.

Luego, el ejemplar fue trasladado a la ex Granja La Esmeralda para su resguardo. "La policía se quedó afuera. Nosotros mirábamos por la ventana, entramos todos los perros, todo. Y después llamaron a los chicos de la granja. Vinieron con una jaulita y en un ratito lo agarraron. No se escapó, no hubo problema, nada”, relató la dueña de casa en diálogo con distintos medios santafesinos.

¿Cómo fue el operativo de rescate del puma?

El operativo se llevó adelante con personal de la granja, quienes usaron una caja y un palo con un aro en la punta en la punta para capturar al animal que, según testigos, no se resistió en ningún momento ni sufrió un golpe. Los expertos Juan Lazarte y Ramón Sesario realizaron las maniobras no invasivas, y lograron contener al puma dentro de una caja transportadora.

Al ser consultada sobre cómo puedo haber llegado el puma hasta la zona urbana, la vecina aventuró una hipótesis: "No sabemos. Algunos dicen que pudo venir desde la zona del club La Salle, más atrás, donde hay campos. Un muchacho que pasó en carro lo había visto unas cuadras antes. Pero de dónde vino, nadie sabe. En la granja hace años que no hay animales".

El ejemplar fue trasladado a la Granja del gobierno provincial, donde permanecerá bajo observación veterinaria. Según informaron, se trata de un puma cachorro, macho, en buen estado de salud, que será evaluado antes de definir su reubicación.