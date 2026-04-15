Lluvias fuertes hoy en CABA y el Conurbano: así será el miércoles 15 de abril y cuándo mejora el clima

Lluvias fuertes en CABA y el Conurbano: así será el miércoles 15 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 15 de abril en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles habrá lluvias fuertes durante la mayor parte del día y hasta la noche. La temperatura descenderá levemente al ubicarse entre los 20°C de mínima y una máxima de 22°C.

El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana en el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el resto de la semana y confirmó que se mantendrán las lluvias, al menos, en los próximos días:

Jueves 16: habrá lluvias aisladas durante todo el día y se disiparán por la noche. La temperatura se encontrará entre una mínima de 18°C y una máxima de 23°C.

habrá lluvias aisladas durante todo el día y se disiparán por la noche. La temperatura se encontrará entre una mínima de 18°C y una máxima de 23°C. Viernes 17: se irán las lluvias y quedará un cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura volverá a subir se ubicará entre los 17°C y los 25°C de máxima.

se irán las lluvias y quedará un cielo parcialmente nublado, mientras que a subir se ubicará entre los 17°C y los 25°C de máxima. Sábado 18: el pronóstico se mantendrá agradable con nubosidad parcial y una temperatura que oscilará entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima.

Las lluvias se mantendrá solo hasta la tarde del jueves, de acuerdo al SMN

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.



En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal —que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio— es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.