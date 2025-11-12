Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Las tormentas van a seguir complicando a Santa Fe y Rosario durante este miércoles.

El tiempo en la región centro de Santa Fe empezó a complicarse desde el martes con la llegada de nubosidad, humedad elevada y tormentas intermitentes. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones inestables continuarán este miércoles 12 de noviembre tanto en Rosario como en la capital provincial, antes de dar paso a una mejora sostenida hacia el jueves.

En la ciudad de la bandera, las lluvias se intensificarán durante la noche del martes y persistirán durante gran parte del miércoles, con probabilidades de tormentas que van del 40 al 70%. En Santa Fe capital, el panorama será similar, aunque con registros térmicos algo más elevados. Ambos puntos de la provincia volverán a ver el sol recién el jueves 13, cuando el cielo se despeje y la temperatura alcance los 29°.

De cuánto será la máxima y la mínima en Rosario y Santa Fe para este miércoles 12 de noviembre

Este miércoles seguirá nublado y húmedo, con lluvias intermitentes durante la mañana en ambas ciudades. Las temperaturas bajarán levemente: 27° de máxima en Rosario y 26° en Santa Fe. De acuerdo a las previsiones del SMN, las chances de tormentas disminuirán de manera progresiva hacia la tarde, lo que marcará el inicio de una mejora que se consolidará durante la noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo siguen las tormentas en Santa Fe y Rosario?

El jueves 13 de noviembre se perfila como el día más estable de la semana. El cielo se mantendrá mayormente despejado y el ambiente volverá a ser cálido, con máximas cercanas a los 29° y mínimas entre 14 y 17°. El viento sur se mantendrá leve y el retorno del sol marcará el cierre del breve período de lluvias que afectó a la región.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para las tormentas del miércoles