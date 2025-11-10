Santa Fe: un empleado judicial fue condenado a 7 años de prisión por el abuso sexual de dos ex parejas

Un empleado judicial, que trabajó como chofer del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensoría penal de la provincia de Santa Fe, fue condenado este lunes a siete años de prisión tras ser juzgado por las denuncias de dos ex parejas. Se trata de Conrado Escudero, de 34 años, quien fue declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal tras un juicio oral y público que se desarrolló lugar en tribunales.

La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Octavio Silva, Rosana Carrara y Pablo Ruiz Steiger. Si bien impusieron la pena, no hicieron lugar al pedido de prisión preventiva que había impulsado el bloque acusador: Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, por la Fiscalía; y la querella a cargo de la abogada del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Vanina Frutero.

En consecuencia, Escudero seguirá en libertad hasta tanto el fallo quede firme, pero deberá cumplir una serie de reglas: no ausentarse de territorio santafesino sin previo aviso judicial; y cada 15 días presentarse en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fallo tuvo como particularidad de que impuso una pena menor a la que había requerido por el bloque acusador: la Fiscalía aspiraba a una condena de 12 años de prisión, mientras que la querella, en representación de una de las víctimas, a 10 años de cárcel.

La lectura del veredicto se dio a sala llena, ya que estuvieron presentes en la sala 1 del subsuelo de tribunales, tanto las víctimas del caso como también los familiares del empleado judicial. Tras el fallo, el fiscal Broggi consideró que el tribunal entendió que estaban debidamente acreditados los dos hechos por los cuales Escudero fue juzgado. "Se trata de abusos sexuales con acceso carnal en el marco de un vínculo de pareja que se dio primero con una de las víctimas y luego con otra de las víctimas", explicó el funcionario de la Unidad de Delitos Sexuales del MPA.

Escudero fue detenido e imputado como autor de abuso sexual con acceso carnal en agosto de 2023, y recuperó la libertad, por lo que esperó el juicio sin prisión preventiva. Según detalló el medio AIRE, la causa comenzó en febrero de 2022, cuando dos exparejas lo denunciaron penalmente por abusos sexuales reiterados. Una de ellas, una exempleada del MPA que, antes de radicar la denuncia, se mudó al norte del país, denunció que el hombre la agredió sexualmente mientras convivieron, durante los años 2018 y 2019.

El abuso ocurrió, según la acusación, cuando la víctima no quería mantener relaciones, entonces Escudero le decía que lo estaba engañando y comenzaban extensas discusiones que culminaban con la mujer cediendo al encuentro sexual, a pesar de no querer hacerlo, o de ser forzada por el hombre.

Imputaron y dejaron preso a un hombre por el abuso sexual de una mujer en un ascensor

La Justicia de Santa Fe resolvió este martes dejar en prisión preventiva a Gastón Rodrigo Mieres, que fue detenido como sospechoso por el abuso sexual de una mujer dentro del ascensor de un edificio de la zona sur de la Capital.

El 17 de septiembre pasado, en horas del mediodía, Mieres engañó a una persona para que le permitiera ingresar al lugar. Una vez dentro, merodeó por el sitio, subió hasta el séptimo piso y luego volvió al hall de entrada. Allí se quedó mirando su celular, mientras otros pasaban, hasta que la víctima arribó y, sin prestarle mucha atención, se dirigió al ascensor. Fue entonces cuando el victimario la siguió y subió con ella, cerrando la puerta detrás de él. Cuando el ascensor comenzó a funcionar, la abordó sorpresiva y violentamente, tapándole la boca con una mano para abusar de ella con la otra.

La víctima forcejeó con él, pero esto no lo frenó. Cuando se detuvieron en el segundo piso, el agresor se fue corriendo, bajó por las escaleras y desapareció. Los gritos de la mujer alertaron a quienes estaban cerca, que la socorrieron y llamaron a la Central de Emergencias 911.

Según detalló el medio AIRE, la víctima contó lo sucedido y, ya en sede policial, brindó un relato más detallado y aportó los registros de las cámaras de seguridad del edificio. Un médico policial constató lesiones en la espalda, las manos y el rostro de la mujer. Tras la denuncia, intervino la Policía de Acción Táctica y personal de la Motorizada, y se notificó de lo ocurrido a la fiscal Escobar Cello, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del MPA.

Mieres fue aprehendido al día siguiente, luego que una chica denunciara haber sido atacada cuando se dirigía a su trabajo dentro del establecimiento ubicado en la calle Sara Faisal al 1700. La imputación estuvo a cargo de la fiscal Luciana Escobar Cello que, tras reconstruir los hechos, le atribuyó a Mieres haber cometido un abuso sexual simple, cuya pena parte de los seis meses y puede llegar hasta los 4 años de prisión efectiva.

Tras la acusación, el imputado se abstuvo de prestar declaración y aceptó atravesar la causa con prisión preventiva tras un acuerdo entre la fiscal y la defensa, a cargo de los abogados Clemente Rodríguez Moreno y Alejo Almirón Petrone, y el cual fue homologado por la jueza Cecilia Labanca.