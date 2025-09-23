En medio de la investigación por un intento de femicidio en la provincia de Santa Fe, Adrián V., el novio de la joven que se encuentra internada en estado crítico con el 60% del cuerpo quemado, recuperó la libertad tras una serie de medidas solicitadas por la fiscal Marisol Fabbro. La mujer permanece en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado.

De acuerdo al relato del hombre, su pareja se habría tirado un líquido inflamable en plena discusión dentro de su casa ubicada en la localidad de Villa Gobernador Gálvez y luego, se quemó en el baño en un presunto intento de suicidio. No obstante, se ordenaron una serie de medidas para establecer si realmente esto fue así o si se trató de un despiadado ataque en el marco de un nuevo caso de violencia de género.

El joven de 21 años estuvo internado en el hospital Anselmo Gamen con quemaduras en ambas manos, producto de que habría intentado apagar las llamas. Su declaración fue corroborada con otros testimonios y pericias que solicitó la fiscal Fabbro.

Según confirmó la subdirectora del Heca, María Laura Taljame, las lesiones de la mujer comprometen la cabeza, el cuello, el tórax, brazos, abdomen y muslos. “Esta paciente actualmente se encuentra en estado crítico, conectado a un respirador con requerimiento de altas dosis de sustancias vasopresoras para poder mantener estable su presión arterial”, detalló Taljame.

En diálogo con Telenoche Rosario (El Tres), la médica también indicó que este tipo de quemaduras, extensas en su evolución, desarrollan “alteraciones y fallas en el funcionamiento de muchos órganos, como por ejemplo los riñones, los pulmones, por el importante proceso inflamatorio que desencadena esta patología tan agresiva y que ocupa tanta superficie del cuerpo”.

El observatorio Ahora Que Si Nos Ven, enfocado en el relevamiento de los casos de violencias de género, confirmó que la cantidad de intentos de asesinatos que sufrieron las mujeres este año alcanza los 264. El estudio abarca las fechas del 1° de enero hasta el 31 de agosto de 2025 y confirma que una mujer es asesinada cada 36 horas. Solo en el mes de agosto hubo un total de 15 femicidios, el equivalente a uno cada 50 horas.

Además, detalló que en el 42% los casos, los atacantes eran pareja de las víctimas, el 29% exparejas, 12% sin datos al respecto, 9% familiares y un 8% conocidos. A su vez, en cuanto al lugar del crimen, se informó que el 40,9% de los crímenes se perpetró en la vivienda de la víctima y un 28% se llevaron a cabo en la vivienda que compartían víctima y agresor.

Femicidio en Santa Fe: tenía denuncias por violencia y degolló a su pareja en un bar

A mediados de julio, la localidad de Villa Guillermina se vio conmocionada por el asesinato de Analia Danila Ovando, de 25 años, quien fue encontrada dentro del bar “El Moroco”, donde trabajaba, con evidentes signos de violencia que denotaban que había sido degollada. Su ex pareja, Ulises Fabián Gómez, de 21 años, quedó detenido por el crimen y se reveló que contaba con denuncias por violencia de género.

El resultado de la autopsia preliminar reveló que Ovando fue asesinada con un arma blanca que le perforó el cuello. El joven quedó imputado de manera formal por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Familiares y amigos de la víctima denunciaron que durante la relación se vivieron momentos conflictivos y que, pese a que Gómez tenía una perimetral en su contra, la había violado en reiteradas oportunidades.