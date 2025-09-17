Investigan un intento de femicidio en Santa Fe: una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado

Las autoridades de la provincia de Santa Fe investigan un posible intento de femicidio. Una mujer de 31 años, identificada como Antonella R., se encuentra internada desde la mañana de este miércoles en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), de la ciudad de Rosario, con quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo. Las autoridades buscan esclarecer si su pareja, Adrián V., efectivamente la prendió fuego.

De acuerdo a la información que recolectó la fiscal Marisol Fabbro, la joven fue trasladada con quemaduras en distintas partes de su cuerpo. Su novio dijo que ella misma se habría tirado un líquido inflamable en plena discusión dentro de su casa ubicada en la localidad de Villa Gobernador Gálvez y luego se quemó en el baño en un presunto intento de suicidio. No obstante, se ordenaron una serie de medidas para establecer si realmente esto fue así o si se trató de un despiadado ataque.

Según informó el medio local Rosario3, Antonella quedó internada en la unidad de terapia intensiva del Heca, intubada. Mientras que el sospechoso fue asistido en el Gamen por lesiones en las dos manos y quedó formalmente aprehendido mientras avanza la investigación. Su teléfono fue secuestrado por la Policía de Investigaciones.

El observatorio Ahora Que Si Nos Ven, enfocado en el relevamiento de los casos de violencias de género, confirmó que la cantidad de intentos de asesinatos que sufrieron las mujeres este año alcanza los 264.

El estudio abarca las fechas del 1° de enero hasta el 31 de agosto de 2025 y confirma que una mujer es asesinada cada 36 horas. Solo en agosto hubo un total de 15 femicidios, el equivalente a uno cada 50 horas.

El observatorio detalló que en el 42% los casos, los atacantes eran pareja de las víctimas, el 29% ex parejas, 12% sin datos al respecto, 9% familiares y un 8% conocidos. A su vez, en cuanto al lugar del crimen, se informó que el 40.9% de los crímenes se perpetró en la vivienda de la víctima y un 28% se llevaron a cabo en la vivienda que compartían víctima y agresor.

Femicidio en Santa Fe: tenía denuncias por violencia y degolló a su pareja en un bar

A mediados de julio, la localidad de Villa Guillermina se vio conmocionada por el asesinato de Analia Danila Ovando, de 25 años, quien fue encontrada dentro del bar “El Moroco”, donde trabajaba, con evidentes signos de violencia que denotaban que había sido degollada. Su ex pareja, Ulises Fabián Gómez, de 21 años quedó detenido por el crimen y se reveló que contaba con denuncias por violencia de género.

El resultado de la autopsia preliminar reveló que Ovando fue asesinada con un arma blanca que le perforó el cuello. El joven quedó imputado de manera formal por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Familiares y amigos de la víctima denunciaron que durante la relación se vivieron momentos conflictivos y que, pese a que Gómez tenía una perimetral en su contra, la había violado en reiteradas oportunidades.