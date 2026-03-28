Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 28 de marzo de 2026

Lluvias en Rosario.

El mal tiempo sigue siendo protagonista en el centro del país y, particularmente, en Rosario y Santa Fe, donde este sábado 28 de marzo de 2026 se presenta con lluvias y tormentas intermitentes. El fenómeno responde al avance de un sistema de inestabilidad que afecta a gran parte del litoral argentino.

Luego de un viernes con precipitaciones persistentes, el fin de semana continúa en la misma línea. De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado será el día más inestable, con tormentas que podrían intensificarse en distintos momentos de la jornada y generar complicaciones en la actividad diaria.

Los detalles del pronóstico en Santa Fe y Rosario para este sábado

En Rosario, la temperatura máxima alcanzará los 30°, con una mínima de 20°. Durante la mañana y la tarde se esperan tormentas con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 40% y el 70%, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar.

Pronóstico de Santa Fe.

En la ciudad de Santa Fe, el panorama es aún más inestable: la máxima trepará hasta los 33°, en un contexto de alta humedad. Las lluvias y tormentas se concentrarán principalmente en la primera mitad del día, con una leve mejora hacia la noche, cuando las probabilidades bajen considerablemente.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones para el clima para el sábado

Evitá salir en horas de tormenta fuerte (mañana y tarde): es cuando hay mayor probabilidad de lluvias intensas y actividad eléctrica.

es cuando hay mayor probabilidad de lluvias intensas y actividad eléctrica. Llevá paraguas o piloto sí o sí: el tiempo va a ser muy variable durante el día.

el tiempo va a ser muy variable durante el día. Alejate de árboles, postes y zonas abiertas si hay relámpagos.

si hay relámpagos. Manejá con precaución: calles resbaladizas, baja visibilidad y posibles anegamientos.

calles resbaladizas, baja visibilidad y posibles anegamientos. Usá calzado impermeable o resistente al agua: puede haber acumulación en veredas y calles.

puede haber acumulación en veredas y calles. Reprogramá actividades al aire libre: no es un buen día para planes externos largos.

no es un buen día para planes externos largos. Asegurá objetos en balcones o patios: pueden registrarse ráfagas de viento.

pueden registrarse ráfagas de viento. Vestite liviano pero con abrigo a mano: sigue el calor (30°+), pero la lluvia puede bajar la sensación térmica.

sigue el calor (30°+), pero la lluvia puede bajar la sensación térmica. Chequeá actualizaciones del clima: las tormentas pueden cambiar de intensidad rápidamente.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima este fin de semana en Santa Fe y Rosario?

El dato clave del pronóstico es que la inestabilidad comienza a ceder recién el domingo 29. Tanto en Rosario como en Santa Fe se espera una mejora gradual, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

Las temperaturas seguirán siendo elevadas, con máximas cercanas a los 30-31°, lo que confirma un patrón típico de fines de marzo en la región: calor, humedad y tormentas aisladas que se disipan progresivamente.