¿Llueve hoy? Cómo estará el clima en Buenos Aires y el conurbano hoy domingo 26 de octubre en las elecciones 2025

Durante el fin de semana de elecciones el cielo estará mayormente nublado en CABA y el conurbano boanerense

Llegó el fin de semana de elecciones 2025 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el pronóstico del tiempo en Buenos Aires y el conurbano. Tras las lluvias del sábado, este domingo 26 de octubre de 2025, los ciudadanos irán a votar con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas. La mínima comenzará en 12 grados y se elevará hasta alcanzar los 23 grados de máxima.

¿Por qué vuelven las lluvias y el frío a Buenos Aires?

De acuerdo al sitio especializado Meteored, un aumento de temperatura entre el sur y el norte argentino que llevará a que la zona central del país perciba una gran inestabilidad y la llegada de un frente frío, desde las provincias patagónicas, que se desplazará de forma lenta. En detalle, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, tendrán lluvias y tormentas de variada intensidad.

La próxima semana bajará las temperaturas en la Provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tras viernes de tormentas aisladas durante todo el día, hubo un avance del frente frío, proveniente de la Patagonia y en dirección al norte, que tomó impulso en la región pampeana. El verdadero descenso de temperatura que comienza este fin de semana, con un tiempo poco habitual para la primavera. En particular se prevé mínimas de 16 grados.

Las temperaturas bajas se prolongarán en los siguientes días de la nueva semana, que estará caracterizada por las marcas térmicas bastante más frías y alejadas del clima primaveral habitual. Con descensos de hasta 9 y 10 grados de mínima.