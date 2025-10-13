Qué mes tiene el mejor clima en Argentina

Argentina tiene climas muy distintos según la región y la época del año. Sin embargo, hay ciertos meses que son ideales para viajar al país porque combinan temperaturas agradables, cielos despejados y pocas lluvias. ¿Cuáles son?

El clima y el nivel de precipitaciones en Argentina dependen mucho de cada provincia y región. Sin embargo, muchos consideran que la época ideal para visitarla es durante las temporadas medias de septiembre a diciembre (en primavera y principios de verano) o de abril a junio (en otoño y comienzos del invierno).

Además, entre junio y mediados de diciembre, es un gran momento para avistar animales marinos. En las aguas de la península Valdés, en el noreste de la Patagonia, se pueden ver ballenas francas australes en peligro de extinción, así como orcas, elefantes marinos y una gran variedad de aves marinas.

Cómo es el clima por temporada en Argentina

Si bien varía según el destino, por temporada el clima de país es el siguiente:

Verano : comienza el 21 de diciembre y dura hasta 20 de marzo . Durante estas fechas las temperaturas pueden llegar superar los 35°, con mínimas de 28 °. En gran parte del país el calor se suma a la humedad. Además, enero y febrero marcan la temporada alta de turismo se caracterizan por presentar calles congestionadas y costos elevados.

: comienza . Durante estas fechas °. En gran parte del país el calor se suma a la humedad. Además, enero y febrero marcan la temporada alta de turismo se caracterizan por presentar calles congestionadas y costos elevados. Otoño: es del 20 de marzo al el 20 de junio. Se trata de una temporada con un clima totalmente agradable, aunque hay muchos vientos y puede haber lluvias. Es ideal para disfrutar aquellos destinos que suelen estar congestionados en temporada alta como esta época puedes viajar a destinos como Mendoza, Buenos Aires, Cataratas del Iguazú, Bariloche o San Martín de los Andes.

