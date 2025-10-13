Argentina tiene climas muy distintos según la región y la época del año. Sin embargo, hay ciertos meses que son ideales para viajar al país porque combinan temperaturas agradables, cielos despejados y pocas lluvias. ¿Cuáles son?
Qué mes tiene el mejor clima en Argentina: esta es la temporada ideal para viajar al país
El clima y el nivel de precipitaciones en Argentina dependen mucho de cada provincia y región. Sin embargo, muchos consideran que la época ideal para visitarla es durante las temporadas medias de septiembre a diciembre (en primavera y principios de verano) o de abril a junio (en otoño y comienzos del invierno).
Además, entre junio y mediados de diciembre, es un gran momento para avistar animales marinos. En las aguas de la península Valdés, en el noreste de la Patagonia, se pueden ver ballenas francas australes en peligro de extinción, así como orcas, elefantes marinos y una gran variedad de aves marinas.
Cómo es el clima por temporada en Argentina
Si bien varía según el destino, por temporada el clima de país es el siguiente:
- Verano: comienza el 21 de diciembre y dura hasta 20 de marzo. Durante estas fechas las temperaturas pueden llegar superar los 35°, con mínimas de 28°. En gran parte del país el calor se suma a la humedad. Además, enero y febrero marcan la temporada alta de turismo se caracterizan por presentar calles congestionadas y costos elevados.
-
Otoño: es del 20 de marzo al el 20 de junio. Se trata de una temporada con un clima totalmente agradable, aunque hay muchos vientos y puede haber lluvias. Es ideal para disfrutar aquellos destinos que suelen estar congestionados en temporada alta como esta época puedes viajar a destinos como Mendoza, Buenos Aires, Cataratas del Iguazú, Bariloche o San Martín de los Andes.
-
Invierno: empieza el 21 de junio y dura hasta 20 de septiembre. Es la época ideal para conocer destinos turísticos del sur como Bariloche o Ushuaia. Si bien es temporada alta y los costos son elevados, es el momento perfecto para los amantes de las actividades en la nieve. Además, suele haber promociones para no gastar tanto en las vacaciones de invierno.
-
Primavera: desde el 21 de septiembre al 20 de diciembre. Se trata de una época ideal para visitar la Argentina porque el clima es agradable. Suele contar con temperaturas frescas en las primeras horas de la mañana y durante la noche que habitualmente se ubican entre los 15 y los 25 grados. Además, suelen ser días soleados perfectos para hacer actividades al aire libre.