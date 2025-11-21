Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 21 de noviembre

La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado y un ambiente templado típico de esta época del año

El pronóstico del tiempo para Córdoba anticipa una jornada marcada por condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones. El clima en Córdoba se presentará con temperaturas templadas y un leve descenso de la nubosidad hacia la tarde y noche, configurando un escenario ideal para actividades al aire libre sin variaciones significativas.

Clima hoy en Córdoba: temperaturas y condiciones generales

El clima previsto para este viernes 21 de noviembre muestra una combinación de estabilidad y temperaturas agradables. Durante la mañana, el cielo se presentará con nubosidad parcial y un ambiente templado que se mantendrá constante durante gran parte del día. La mínima estimada es de 15 grados, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 26 grados.

El viento soplará desde el sector sur con una intensidad moderada cercana a los 8 km/h, lo que aportará una sensación térmica levemente más fresca en horas tempranas. A medida que avance la jornada, el ambiente se mantendrá dentro de los parámetros típicos de la transición entre la primavera y el verano, sin cambios abruptos ni fenómenos adversos.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

Hacia la tarde, el pronóstico del tiempo indica un descenso progresivo de la nubosidad. Las condiciones se volverán más estables y el cielo comenzará a despejarse, dando lugar a un ambiente más luminoso y cálido. Esta evolución favorece actividades recreativas y desplazamientos, ya que no se registran alertas ni riesgos climáticos.

Durante la noche, el cielo permanecerá despejado y el viento del sur continuará soplando con baja intensidad. Las temperaturas tenderán a disminuir de manera gradual, manteniendo una noche templada y sin eventos meteorológicos significativos.

Probabilidad de lluvias y estado del cielo

El informe meteorológico descarta cualquier posibilidad de precipitaciones para este viernes, ya que la probabilidad de lluvias es del 0%. La ausencia de humedad excesiva, sumada al viento suave del sur, contribuye a un ambiente más estable y seco.

El día comenzará con nubosidad parcial, pero el proceso de despeje será notorio entrada la tarde, configurando un escenario con cielo despejado hacia las últimas horas.

Este comportamiento atmosférico genera una jornada previsible y sin complicaciones, ideal para planificación de actividades laborales, sociales o recreativas. El predominio del buen clima refleja una continuidad respecto de días previos, manteniéndose sin cambios bruscos de temperaturas.

Hacia la tarde y la noche se prevé un descenso progresivo de la nubosidad, con condiciones mayormente despejadas

Cómo continúa el clima en Córdoba a corto plazo

Aunque este viernes no presenta fenómenos destacados, la evolución del clima en Córdoba durante los días siguientes dependerá del comportamiento de las masas de aire del sur y del aporte de humedad regional. Por el momento, se mantiene un patrón estable, con temperaturas que se sostienen dentro de los valores típicos de la época.

El viento suave y la ausencia de tormentas permiten proyectar un fin de semana con condiciones similares, aunque siempre se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas oficiales para anticipar variaciones propias del período primaveral.

Un viernes con buen clima y sin sorpresas

El pronóstico del tiempo para Córdoba señala una jornada favorable, sin lluvias y con temperaturas equilibradas que combinan momentos templados y cálidos. Con un cielo que irá despejándose hacia la tarde y noche, este viernes 21 de noviembre se configura como un día estable y confortable, sin sobresaltos climáticos y con condiciones óptimas para transitarlo con normalidad.