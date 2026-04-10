Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 10 de abril

El viernes se desarrollará con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día

El clima en la provincia vuelve a ubicarse en el centro de atención con la llegada de una nueva jornada otoñal. Según el pronóstico del tiempo, las condiciones se mantendrán estables, con variaciones leves. El clima en Córdoba anticipa un escenario templado, ideal para actividades al aire libre sin grandes sobresaltos.

Cómo estará el clima en Córdoba durante el viernes 10 de abril

De acuerdo con los datos meteorológicos más recientes, el viernes 10 de abril se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. No se esperan fenómenos significativos, lo que marca una continuidad respecto a jornadas previas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 25 grados de máxima, configurando un día templado. Este rango térmico es característico de la transición otoñal, con mañanas frescas y tardes agradables.

El viento soplará leve desde el sector norte-noreste a una velocidad aproximada de 5 km/h, sin ráfagas intensas que alteren las condiciones generales.

Pronóstico del tiempo: estabilidad y sin lluvias en Córdoba

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico del tiempo es la ausencia de precipitaciones. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, lo que garantiza un viernes sin inestabilidad.

Este panorama favorece tanto la circulación como la realización de actividades al aire libre, ya que no se prevén cambios bruscos ni eventos climáticos adversos. La nubosidad parcial, en tanto, permitirá momentos de sol intermitente a lo largo de la jornada.

El comportamiento del Clima refleja una estabilidad marcada, con pocas variaciones térmicas respecto a días anteriores.

Temperatura en Córdoba: valores templados y poco cambio

El pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvias, lo que garantiza una jornada sin inestabilidad y con momentos de sol intermitente.

El clima en Córdoba continuará mostrando temperaturas moderadas, con escasa amplitud térmica. La mínima de 14 grados se registrará durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 25 grados por la tarde.

Estas condiciones consolidan un escenario de confort climático, sin extremos de frío ni de calor. Además, la presencia de nubosidad parcial contribuirá a evitar descensos bruscos de temperatura durante la noche.

El informe meteorológico señala que no habrá cambios significativos en el corto plazo, lo que refuerza la previsibilidad del tiempo para los próximos días.

Clima hoy: qué esperar durante la jornada en Córdoba

Durante el transcurso del viernes, el cielo se mantendrá mayormente con nubosidad variable, sin llegar a cubrirse por completo. Esta situación permitirá intervalos de luminosidad solar que aportarán calidez en las horas centrales.

El viento leve y constante desde el NNE acompañará sin generar molestias, mientras que la humedad se mantendrá en niveles normales para la época.

En síntesis, el Clima ofrecerá una jornada estable, templada y sin lluvias, con condiciones que se sostendrán a lo largo del día. El pronóstico del tiempo confirma así un viernes típico de otoño en la región, sin sobresaltos y con temperaturas agradables.