Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 21 de octubre

Cielo parcialmente nublado en Córdoba, con condiciones estables y sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada

El pronóstico del tiempo para Córdoba anticipa una jornada de temperaturas cálidas y condiciones estables, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvias. Este martes 21 de octubre, el clima en Córdoba mantendrá una tendencia similar a la de los días previos, con poco cambio térmico y una sensación térmica agradable durante toda la jornada.

Cielo nublado y condiciones estables durante el martes

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el clima para este martes 21 de octubre en Córdoba presentará un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. Las nubes cubrirán el cielo en distintos momentos, pero sin indicios de precipitaciones. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, lo que asegura una jornada seca y con buena visibilidad.

Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad promedio de 9 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente estable, sin ráfagas fuertes ni cambios bruscos en la temperatura. Estas condiciones ofrecerán un día ideal para actividades al aire libre, con escasa humedad y sin alertas meteorológicas en la región.

Temperaturas: mínima templada y máxima veraniega

El pronóstico del tiempo indica que la temperatura mínima será de 17°C, un valor que marcará un amanecer templado, típico de la primavera cordobesa. A medida que avance la jornada, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 32°C, con una sensación térmica que podría superar ese valor en las horas centrales del día.

El ambiente se mantendrá cálido a caluroso, con un poco cambio de temperatura respecto a los días anteriores. Durante la tarde, el aire seco y el predominio de nubosidad parcial favorecerán una jornada confortable, aunque se recomienda precaución ante la exposición solar prolongada, especialmente en las horas de mayor radiación.

Tendencia para los próximos días en Córdoba

Temperaturas cálidas en ascenso: se espera una máxima de 32°C y un ambiente agradable durante la tarde

Tras este martes de clima estable, los próximos días en Córdoba mantendrán un comportamiento similar, con temperaturas elevadas y cielo parcialmente nublado. Se espera que las máximas continúen en torno a los 30°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 16 y 18°C.

No se prevén lluvias en el corto plazo, lo que prolongará el período de tiempo seco y cálido en la provincia. Sin embargo, hacia el fin de semana podrían presentarse leves descensos térmicos acompañados por un aumento de la nubosidad, aunque sin pronóstico de tormentas significativas.

Resumen del clima en Córdoba para el 21 de octubre