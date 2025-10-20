Ola de calor, frío patagónico y tormentas: los giros climáticos que llegan a Argentina

Con un inicio de semana demarcado por la presencia de ráfagas de viento de hasta 50 km/h y descenso de las temperaturas matinales, desde el organismo oficial prevén un aumento de la inestabilidad desde el miércoles 22 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de nuevos frentes de tormentas que golpearán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a la zona central del país.

¿Cuándo llueve en el AMBA y la zona central del país?

Las tormentas en el AMBA y la zona central de la Argentina se asentarán desde el miércoles 22 de octubre, como consecuencia del aumento gradiente de temperatura entre el sur y el norte argentino: el frío continuará ingresando de a pulsos en las provincias patagónicas y, por el contrario, se registrará un sostenido aumento del mercurio en la franja norte del país, con valores superiores a 35 °C.

"Esto, como es de esperar, motivará un aumento de inestabilidad en la franja central del país en donde un frente frío estará estos días desplazándose de forma lenta, por momentos incluso con características semiestacionarias", explicó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

El martes 21 y previo a las precipitaciones, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Luis y el territorio bonaerense iniciarán la jornada con mínimas inferiores a los 10° C, escenario que se sostendrá particularmente en el AMBA hasta el jueves.

Anticipo: ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana de las elecciones legislativas 2025?

De acuerdo a los modelos climatológicos del SMN publicados este lunes, el último fin de semana de octubre, con la celebración de las elecciones legislativas 2025 en Argentina, las temperaturas promediarán una máxima de 30° en la zona norte de Formosa y eventual afección en Salta y Chaco. En el resto del país el mercurio no superará los 26° C y tocará hasta los 2° en la región patagónica sur.

Respecto a las posibilidades de lluvias y tormentas, el sábado 25 el noreste del territorio nacional podría registrar precipitaciones en la madrugada. Mismo fenómeno se trasladará hacia Santa Fe y las mesopotámicas de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, con reiterancia el domingo.