Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 14 de abril

Durante las primeras horas del día, se espera un escenario de inestabilidad con tormentas y chaparrones intermitentes

El clima en Córdoba presenta condiciones inestables durante este martes 14 de abril, con presencia de lluvias y posibles tormentas a lo largo de la jornada. Según el pronóstico del tiempo, se espera un día con variabilidad, temperaturas templadas y alta probabilidad de precipitaciones en distintos momentos.

Cómo estará el clima en Córdoba durante la mañana

Durante las primeras horas del día, el clima estará marcado por un escenario de inestabilidad. Se prevén tormentas y chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvias cercana al 70%. Estas condiciones podrían presentarse de forma intermitente, con momentos de mejora temporaria.

El viento soplará desde el sector este-sudeste a baja intensidad, con velocidades estimadas en torno a los 2 km/h. Esta circulación contribuye a mantener la humedad en el ambiente, favoreciendo la formación de nubosidad y precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche en Córdoba

Hacia la tarde y la noche, el pronóstico del tiempo indica que las lluvias continuarán, con mayor persistencia en comparación con la mañana. El cielo permanecerá mayormente cubierto, y no se descartan nuevos episodios de tormentas aisladas.

Las condiciones inestables dominarán gran parte del día, por lo que se espera una jornada con escasos momentos de mejora. La continuidad de las precipitaciones podría impactar en la circulación y en las actividades al aire libre.

Temperaturas y condiciones generales del clima en Córdoba

En cuanto a las temperaturas, el clima en Córdoba se mantendrá dentro de un rango templado, con una mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 23°C. No se registrarán cambios bruscos, lo que configura un ambiente cálido a templado durante toda la jornada.

La combinación de temperaturas moderadas, alta humedad y viento leve genera un contexto propicio para la persistencia de nubosidad. Estas variables explican la continuidad de las lluvias y la sensación térmica estable.

Recomendaciones ante un día inestable

Frente a este panorama, se recomienda prever posibles lluvias a lo largo del día. La presencia de tormentas aisladas y chaparrones intermitentes puede requerir ajustes en la rutina diaria, especialmente en traslados y actividades al aire libre.

El martes 14 de abril se presenta como una jornada dominada por la inestabilidad, donde el pronóstico del tiempo anticipa lluvias frecuentes y temperaturas sin grandes variaciones, en línea con un patrón otoñal característico en la región.