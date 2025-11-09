Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 9 de noviembre

Inicio de domingo templado: amanecer con 14 grados y cielo parcialmente nublado en Córdoba

El clima en Córdoba se presentará con condiciones estables este domingo 9 de noviembre, en una jornada que mantendrá temperaturas agradables y sin probabilidades de lluvias. El pronóstico del tiempo anticipa un día templado a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste.

Amanecer templado y con cielo parcialmente nublado

El domingo comenzará con un amanecer templado, marcado por una temperatura mínima de 14 grados y un cielo parcialmente nublado. Las primeras horas del día se desarrollarán con un ambiente agradable y estable, sin presencia de fenómenos meteorológicos adversos.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de aproximadamente 6 kilómetros por hora, aportando una sensación térmica acorde a la época del año. Este patrón atmosférico permitirá que la jornada se mantenga estable, ideal para actividades al aire libre o traslados sin inconvenientes.

Tarde cálida y estable según el pronóstico del tiempo

Con el avance de las horas, el pronóstico del tiempo señala un incremento en la temperatura, que alcanzará una máxima de 27 grados durante la tarde. El cielo conservará una leve nubosidad, lo que permitirá momentos de sol intermitente y una sensación térmica templada a cálida.

La ausencia de lluvias y la estabilidad en las condiciones del aire consolidan una jornada de transición entre la frescura matinal y el calor moderado de la tarde. El clima se mantendrá bajo la influencia de un sistema de alta presión que favorece la continuidad de días estables en gran parte del centro del país.

Noche agradable y sin probabilidades de lluvias

Hacia el cierre del día, el clima en Córdoba conservará su estabilidad. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin indicios de precipitaciones, y los vientos del noreste seguirán soplando con baja intensidad. La temperatura descenderá gradualmente, manteniendo un ambiente templado que permitirá una noche cómoda y sin cambios bruscos.

El aire se mantendrá seco, lo que reducirá la presencia de humedad en superficie, generando una sensación térmica más agradable para el descanso o las actividades nocturnas.

Tendencia del clima en Córdoba para los próximos días

Según las previsiones extendidas, el clima en Córdoba mantendrá una tendencia similar durante los próximos días, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 28 grados. El cielo continuará con intervalos de nubosidad parcial y sin probabilidades de lluvias significativas a corto plazo.

El inicio de la nueva semana presentará condiciones primaverales estables, con mañanas frescas y tardes cálidas, acompañadas por vientos suaves predominantes del sector noreste. Este escenario confirma un patrón típico de noviembre, donde la estabilidad atmosférica prevalece sobre los cambios bruscos.

En síntesis, el pronóstico del tiempo para Córdoba este domingo 9 de noviembre anticipa un día templado a cálido, con temperaturas entre los 14 y 27 grados, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. Los vientos leves del noreste completan un panorama meteorológico estable y agradable en toda la región.