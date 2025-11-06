Las horas iniciales del fin de semana se ubicarán en torno a los 8° C, con mínimas de hasta 6° C en áreas suburbana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el asentamiento de un nuevo frente de inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que dará paso a un marcado descenso de temperatura.

Luego de las fuertes tormentas que azotaron al interior de la provincia de Buenos Aires y una leve mejora en las condiciones climáticas de mitad de semana, la región metropolitana amanecerá el viernes con ambiente fresco y lluvias matinales que evolucionarán con mayor intensidad en horas de la tarde/noche.

"Será una jornada de poca amplitud térmica, con persistencia de los vientos del este y lluvias durante gran parte del día, según coinciden los modelos ECMWF y GFS", señaló la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejia en Meteored.

¿Cómo estará el clima en el AMBA durante el fin de semana?

De acuerdo al modelo climatológico del SMN actualizado este jueves, las precipitaciones se presentarán el viernes 7 de noviembre en el AMBA, para luego presentar mejoras y chances nulas de lluvias durante el sábado 8 y domingo 9.

Respecto al registro del mercurio, las horas iniciales del fin de semana se ubicarán en torno a los 8° C, con mínimas de hasta 6° C en áreas suburbanas.

El lunes 10 retornará el buen tiempo con cielo mayormente despejado. El viento sur persistirá hasta el mediodía y luego rotará al este con ráfagas de hasta 40 km/h. Las máximas rondarán los 26 °C, con el regreso de las altas presiones y condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aries y alrededores

Viernes 7 de noviembre

Lluvias aisladas

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 19° C

Sábado 8 de noviembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 11° C

Temperatura máxima: 20° C

Domingo 9 de noviembre

Cielo algo nublado