En medio de versiones que circularon sobre un supuesto doble ciclón proveniente de Brasil que afectaría a gran parte del territorio argentino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) salió a aclarar la situación y desmintió categóricamente que se trate de un fenómeno ciclónico con impacto directo en el país.

La divulgadora meteorológica del SMN, Cindy Fernández, publicó este jueves un mensaje contundente: “Es completamente falso que un ciclón/tifón de Brasil vaya a impactar Argentina”, en referencia a las versiones que circularon.

La verdad sobre el impacto del ciclón brasilero en Argentina: qué dijo el SMN

Lo que sí está ocurriendo, según Fernández, es el avance de una perturbación de altura -una zona de baja presión en niveles altos de la atmósfera- que se desplaza desde el Pacífico y generará tormentas fuertes y severas en distintas regiones del país.

l fenómeno comenzará en la región de Cuyo durante la tarde del jueves y se extenderá hacia el noreste argentino (NEA) en las próximas horas.

“Es completamente falso que un ciclón o tifón de Brasil vaya a impactar en Argentina. Lo que sí está pasando es que una perturbación de altura (baja presión en altura) está avanzando desde el pacífico y generará tormentas fuertes y severas. Primero en Cuyo esta tarde y luego en NEA”, detalló la especialista.

Qué se dijo sobre el ciclón brasilero

Según trascendió en las últimas horas, un doble ciclón tropical se está gestando en el sur de Brasil, con un potencial impacto en al menos 14 provincias argentinas. Según MetSul Meteorología, observatorio brasileño, el fenómeno implica la interacción de dos centros de baja presión que podrían provocar vientos intensos, lluvias y descenso de temperatura en la región.

Sin embargo, el SMN argentino aclaró que no se trata de un ciclón tropical que ingrese al país, sino de efectos indirectos que pueden modificar las condiciones meteorológicas locales. En ese sentido, se emitieron alertas por tormentas fuertes en provincias como Córdoba, Jujuy, Mendoza y el norte del país.

El pronóstico para el fin de semana

De acuerdo con los reportes oficiales, se espera un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, con mínimas que podrían rondar los 6°C en el AMBA el sábado por la mañana. Además, se prevén lluvias intensas y ráfagas de viento en zonas del centro y norte argentino, por lo que se recomienda seguir las alertas del SMN y tomar precauciones.

De esta manera, se confirmó que no hay un ciclón brasilero que vaya a impactar directamente en Argentina, pero sí se esperan condiciones meteorológicas adversas por una perturbación de altura que generará tormentas severas. El SMN llamó a evitar la desinformación y seguir los canales oficiales para conocer el estado del tiempo.