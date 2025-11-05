El observatorio brasileño MetSul Meteorología informó que el fenómeno se está gestando desde el domingo

Desde hace unos días la Argentina vive temperaturas atípicas, especialmente con el regreso del frío invernal de la semana pasada. Ahora, se sumó la chance de que un doble ciclón que se está gente en Brasil impacte en al menos 14 provincias de nuestro país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que la interacción de dos centros de baja presión que se están formando en la parte sur de Brasil provocará "fuertes tormentas, vientos muy intensos y un marcado cambio en las condiciones del tiempo".

En este sentido, habrá un marcado descenso de la temperatura y sensación térmica, por lo que gran parte del país deberá desempolvar los buzos y abrigos nuevamente.

¿Cuándo llegará el doble ciclón a la Argentina?

El observatorio brasileño MetSul Meteorología informó que el fenómeno se está gestando desde el domingo. Los niveles de alerta se elevaron para el próximo fin de semana, que es cuando se sentirá con fuerza el doble ciclón. Uno de estos se formará en Río Grande do Sul a partir del jueves y su impacto se extenderá hasta el sábado, con valores de presión muy bajos.

Por la baja presión, en el sur de Brasil se sentirán vientos muy fuertes. Se pronostican que serían de 100 kilómetros por hora. Y también habrá acumulación de agua por fuertes lluvias, más de 100 mm en menos de 24 horas.

Este ciclón es un fenómeno atmosférico que se caracteriza por una rápida rotación de masas de aire alrededor de una zona de baja presión, lo que generará intensos vientos, lluvias abundantes y condiciones climáticas severas.

¿Cómo afecta el ciclo en la Argentina?

De acuerdo al SMN, en Argentina las temperaturas sufrirán un descenso en gran parte del país. Para este jueves se estiman mínimas de 7 grados en el área metropolitana y para el sábado en 6 durante la mañana. Mientras que las máximas rondarán los 20, como si fuera otoño.

Pero el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no será la única afectada. Desde este jueves, el sistema ciclónico generará un frente de fuertes tormentas y lluvias intensas. Algunas precipitaciones serán localmente fuertes y afectarán a las provincias del Litoral: en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa ya rigen alertas.

Las lluvias avanzarán hacia el centro en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Además, se esperan precipitaciones en el Norte y Cuyo, incluyendo Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza.

Hacia el fin de semana, el ingreso de aire más frío generará otro descenso brusco de temperaturas, particularmente en el centro de la Argentina. Así que por el momento, se recomienda tener a mano ropa que proteja del frío.