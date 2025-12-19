Putin hablará de guerra y paz en la conferencia de prensa de fin de año

Una pantalla digital montada en la fachada de un edificio promociona la próxima conferencia de prensa y telefónica televisada de fin de año del presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, Rusia

Es ‍probable que el presidente ruso, Vladimir Putin, envíe el viernes una señal a Estados Unidos y a las potencias europeas sobre sus ganas de paz o de ‍más guerra en Ucrania cuando hable en ⁠una maratoniana conferencia de prensa de fin de año.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, tras ocho años de combates en el este del país, desencadenando el mayor enfrentamiento entre Moscú y Occidente desde la Guerra Fría.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que quiere ser recordado como un pacificador, se ha quejado en repetidas ocasiones de que poner fin a la guerra de Ucrania ha sido uno de los objetivos de política exterior esquivos de su presidencia.

Putin, líder supremo de Rusia desde el último día de 1999, encabezará una rueda de prensa de fin ‌de año y un encuentro telefónico con la población que está previsto ⁠que comience a las 0900 GMT del viernes.

PUTIN RESPONDERÁ ⁠A DECENAS DE PREGUNTAS

En el evento "Resultados del año", que Putin ha celebrado en diferentes formatos la mayoría de los años desde 2001, responde a decenas de preguntas sobre todo tipo de ‍temas, desde la subida de los precios y su propio futuro hasta las armas nucleares y lo que el Kremlin llama la "operación militar especial" en ⁠Ucrania.

Los asistentes tuvieron que someterse a una prueba ‌de COVID-19, todavía rutinaria en las reuniones en las que participa Putin, de 73 años, varios años después del final de la pandemia.

Lo que está en juego es si Putin aceptará poner fin a la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, hasta qué punto se deja de lado a las potencias europeas y si un acuerdo ‌de paz negociado ‌por Estados Unidos saldrá adelante o no.

A Ucrania y a sus aliados europeos les preocupa que Trump pueda abandonar a Ucrania y dejar que las potencias europeas paguen la factura de mantener a una Ucrania devastada después de que las fuerzas rusas tomaran entre 12 y 17 kilómetros cuadrados al día en 2025.

Los líderes ​europeos se hacen eco de las palabras del expresidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que la invasión rusa fue una apropiación de tierras de carácter imperialista por la que Moscú debe ser castigado, una opinión que Trump ha cuestionado.

Los líderes de la Unión Europea decidieron el viernes pedir prestado dinero en efectivo para financiar la defensa de Ucrania contra Rusia durante los próximos dos años en lugar de utilizar los activos rusos congelados, eludiendo las divisiones sobre un plan sin precedentes para financiar ‍Kiev con dinero soberano ruso.

Putin considera la guerra como un momento decisivo en las relaciones con Occidente, que, según él, humilló a Rusia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 con la ampliación de la OTAN y la invasión de lo que considera la esfera de influencia de Moscú.

El fin de la guerra podría volver a conectar a Rusia —que posee algunas de las ​mayores reservas mundiales de recursos naturales, desde petróleo y gas hasta diamantes y tierras raras— con Estados Unidos, justo cuando pretende volver a centrarse en la competencia con China, con quien Putin ha forjado ​una asociación "sin límites".

La continuación de la guerra provocaría muchas más muertes, agotaría las economías de Ucrania, Rusia y las potencias europeas y aumentaría las posibilidades de una escalada bélica.

Representantes estadounidenses ⁠afirman que Rusia y Ucrania han sufrido más de dos millones de bajas, entre muertos y heridos, desde que comenzó la guerra. Ni Rusia ni Ucrania revelan estimaciones creíbles de sus pérdidas.

Con información de Reuters