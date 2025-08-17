Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 17 de agosto

Cielo parcialmente nublado y sin lluvias, con temperaturas templadas en las horas centrales del día

El clima en Córdoba para este domingo se presentará estable y con condiciones favorables para diversas actividades, en una jornada que combinará temperaturas templadas y ausencia de lluvias. El pronóstico del tiempo anticipa variaciones leves en la nubosidad y un ambiente agradable en la mayor parte del día.

Condiciones generales del clima en Córdoba

Según los reportes meteorológicos, el clima estará dominado por un cielo con nubosidad parcial durante la mañana, que podría incrementarse en algunos momentos hacia la tarde, sin llegar a generar inestabilidad. La temperatura mínima será de 9 grados, lo que generará un inicio fresco, mientras que la máxima alcanzará los 21 grados, favoreciendo un ambiente templado en horas centrales.

El viento soplará débilmente desde el sector este-noreste, con una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora, contribuyendo a la sensación de estabilidad térmica. La humedad y la presión atmosférica se mantendrán en rangos normales para la época, sin indicios de cambios bruscos.

Temperaturas previstas y evolución térmica

La jornada iniciará con un aire fresco propio de las primeras horas de la mañana, aunque con la salida del sol la temperatura comenzará a subir progresivamente. La máxima de 21 grados se alcanzará en el transcurso de la tarde, ofreciendo una ventana de condiciones agradables para actividades al aire libre.

Durante la noche, la temperatura descenderá de forma moderada, manteniendo un ambiente fresco pero no extremadamente frío. Este patrón térmico, sin grandes oscilaciones, es característico de la estabilidad atmosférica que domina la región en este período.

Cielo y probabilidad de lluvias

Mañana fresca con mínima de 9 grados y una tarde agradable que alcanzará los 21 grados

El cielo se presentará parcialmente nublado, con momentos de mayor cobertura en algunos tramos del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, lo que asegura un domingo seco y sin eventos meteorológicos adversos.

La estabilidad se debe a la influencia de un sistema de alta presión que bloquea el ingreso de frentes fríos o masas de aire húmedo, generando un escenario de baja variabilidad y escasas posibilidades de cambios repentinos en el tiempo.

Perspectivas para los próximos días

La tendencia meteorológica a corto plazo indica que el clima en Córdoba continuará con características similares en el inicio de la nueva semana. Se esperan mínimas frescas, máximas templadas y nubosidad variable, sin precipitaciones relevantes en el horizonte inmediato.

La proximidad de la primavera favorece el predominio de jornadas más templadas, con una mayor amplitud térmica y cielos que alternan entre despejados y parcialmente cubiertos. Esta transición estacional, combinada con la estabilidad atmosférica, ofrece un contexto favorable para planificaciones al aire libre sin mayores contratiempos.