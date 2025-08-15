Pronóstico del fin de semana largo: lluvias aisladas y llegada de la ciclogénesis

Este jueves retornaron las heladas a gran parte del país y hasta el viernes un centro de de alta presión de más de 1030 hPa a nivel superficial irá migrando desde el norte de la Patagonia hacia el este de la provincia de Buenos Aires.

A medida que se produzca este desplazamiento, se afianzará el aire frío bajo condiciones de tiempo muy estables desde la Patagonia hacia la región pampeana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se esperan heladas de fuerte intensidad a severa en la Patagonia, especialmente en Santa Cruz y el oeste de Chubut. Sobre La Pampa se pronostica intensidad moderada a fuerte, lo mismo en gran parte de la provincia de Buenos Aires, la temperatura podría descender a -5° C.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo?

Este viernes se prevé un leve ascenso térmico generalizado con vientos del norte o el noroeste en gran parte de la Argentina. Además, el comienzo del fin de semana estará caracterizado en general por buen tiempo en las distintas regiones del país.

La nubosidad variable y los vientos moderados del este seguirán el viernes en medio de un ambiente frío con temperaturas máximas entre 7 y 13 grados, y el fin de semana habrá un ligero ascenso de temperaturas y una mayor presencia de nubosidad.

El sábado podría iniciar con algunas lluvias aisladas en las provincias cuyanas, La Pampa y Córdoba, y hacia la segunda mitad del día estos fenómenos no pueden descartarse sobre el sur del Litoral, el norte bonaerense y el AMBA.

El domingo también estaría inestable sobre el centro-este del país, con abundante nubosidad y probable presencia de neblinas, nieblas y eventuales lloviznas sobre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con tendencia a mejorar para la segunda parte del Día del Niño.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

El desmejoramiento será progresivo y se dará de oeste a este en las provincias del centro y norte de la Argentina a lo largo del próximo lunes 18, conforme evolucione un proceso de ciclogénesis que desembocará en la formación en un centro de bajas presiones a nivel superficial en algún sector de la franja este del país para el martes.

Este tipo de situación podrá ir acompañado de tormentas aisladas y fuertes vientos con ráfagas que podrían condicionar el comportamiento del Río de la Plata, hacia una crecida o una bajante, según cómo termine posicionándose finalmente el sistema de baja presión.