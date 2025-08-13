El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la vuelta de las precipitaciones

La semana comenzó con un marcado ascenso de temperaturas que irá bajando a partir de este miércoles. Así quedará atrás el anticipo primaveral que regía desde el fin de semana último.

En las próximas horas bajará la temperatura y el tiempo frío volverá a dominar en la región, para lo que resta de esta semana se espera poco y nada de lluvias, pero los meteorológos ya confirmaron cuándo volverán las precipitaciones.

De acuerdo al modelo ECMWF, citado por Meteored, hay otros modelos meteorológico que se acoplaron a la sintonía de mal tiempo que tendrá lugar la próxima semana.

¿Cuándo volverá el mal tiempo?

La Ciudad y el Gran Buenos Aires se verán afectados por importantes precipitaciones que tendrán lugar después de mucho tiempo. A esto se podrían sumar vientos fuertes, todo depende de cómo evolucione la situación. Desde la noche de este martes, cruza un viento frío de manera inactiva, y hacía la madrugada del miércoles se dará la rotación de vientos al sur y un aumento considerable de la nubosidad.

Por lo tanto, el miércoles se presenta ventoso y fresco, con vientos del sur con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora que cotarán el rango de la temperatura entre 10 y 15 grados durante el día.

Mientras que para el jueves, el viento sur mermará y rotará progresivamente al este. A la vez se afianza el aire frío en el AMBA, y se espera un amancer con mínimas de 4 a 5 grados en la Ciudad y por debajo de 2 en algunos puntos del conurbano.

La nubosidad variable y los vientos moderados del este seguirán el viernes en medio de un ambiente frío con temperaturas máximas entre 7 y 13 grados, y el fin de semana habrá un ligero ascenso de temperaturas y una mayor presencia de nubosidad.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

El desmejoramiento será progresivo y se dará de oeste a este en las provincias del centro y norte de la Argentina a lo largo del próximo lunes 18, conforme evolucione un proceso de ciclogénesis que desembocará en la formación en un centro de bajas presiones a nivel superficial en algún sector de la franja este del país para el martes.

Este tipo de situación podrá ir acompañado de tormentas aisladas y fuertes vientos con ráfagas que podrían condicionar el comportamiento del Río de la Plata, hacia una crecida o una bajante, según cómo termine posicionándose finalmente el sistema de baja presión.