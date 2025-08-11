De 0 a 20 grados: las temperaturas extremas que espera el AMBA

La amplitud térmica será la estrella esta semana en Buenos Aires y alrededores.

Tras un fin de semana despejado en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este lunes comenzó un tiempo agradable pero fresco con mínimas de 8 a 9 grados en la Ciudad y con 6 en parte del conurbano.

Durante el lunes el cielo se muestra despejado y el viento del norte ayudará a que las temperaturas asciendan. La tarde se presenta agradable y con máximas entre 18 y 21 grados, como así también un ambiente seco, con humedad y cálido hacia la noche.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo seguirá el martes?

El martes también seguirá la tendencia cálida, aunque con algo más de nubosidad debido al avance de un frente frío desde el centro del país. La mañana comenzará con temperaturas entre 9 y 11 °C en el AMBA, mientras que por la tarde las máximas podrían ubicarse entre 18 y 23 °C, todo depende de la cantidad de nubes que cubran el cielo.

En lo que respecta al viento, este seguirá soplando del noroeste y aumentará su intensidad a lo largo del día, lo que favorecerá el aumento de temperaturas. Sin embargo, la llegada del frente frío se concretará entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, lo que dará fin al ambiente primaveral.

Vuelve el frío: ¿Qué pasa con el clima a partir del miércoles?

Si bien la semana comenzó con buen tiempo y como un anticipo de la primavera, desde miércoles cambiará el pronóstico dando lugar a un nuevo descenso térmico. La máxima quedará en torno a los 15 grados y la mínima no tendrá cambios significativos, pero habrá valores más cercanos a cero.

Por otro lado, el miércoles se presentará como una jornada con intervalos nubosos y viento, el cual predominará del sur al sudeste. En tanto, el jueves será el día más frío de la semana con mínimas volverán a ubicarse cerca de los 5 °C, o incluso por debajo en zonas del conurbano y con posibilidad de que regresen las heladas de manera puntual.

Mientras que las máximas se ubicarán en torno a los 10 grados y el viento proveniente del este aportará un poco más de humedad y se combinará con un mix de sol y nubes.

¿Cómo estará el fin de semana?

De cara al fin de semana se repetirán las condiciones del jueves el viernes. Por lo que habrá que prepararse para el frío, nubes y días sin lluvias.

Además, para el viernes no se esperan eventos extremos, pero si una sensación térmica que podría ser algo más baja en las primeras horas, sobre todo en zonas abiertas del conurbano bonaerense.