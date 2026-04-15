ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 15 de abril de 2026

Lluvias en Santa Fe.

El clima vuelve a ser protagonista en la agenda diaria con una advertencia que pone en alerta a dos de las principales ciudades del Litoral. Este miércoles 15 de abril, tanto Rosario como Santa Fe atraviesan una jornada marcada por tormentas intermitentes, ráfagas de viento y alta humedad.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones se concentrarán durante gran parte del día, con probabilidades que alcanzan entre el 40% y el 70%. El comportamiento climático de este mes no sorprende a los especialistas. Abril suele ser un período de transición, con alta variabilidad atmosférica en la región del Litoral.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario y Santa Fe para este miércoles

En la ciudad del monumento a la bandera, se espera una temperatura máxima de 24° y una mínima de 18°, con tormentas durante la mañana, la tarde y la noche. Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, un factor clave que incrementa la intensidad del fenómeno.

Pronóstico de Santa Fe.

En la ciudad de Santa Fe, por otro lado, el escenario es similar: máxima de 25° y mínima de 19°, con lluvias persistentes a lo largo de toda la jornada. Las ráfagas también se ubican en el mismo rango, lo que refuerza la advertencia por condiciones potencialmente adversas.

Pronóstico extendido: cuándo mejora el clima en Santa Fe y Rosario

El alivio llegará recién el jueves 16 de abril, cuando el pronóstico indica una mejora progresiva. Las probabilidades de lluvia descienden drásticamente a un rango de entre 0% y 10%, con cielo mayormente nublado pero sin precipitaciones significativas.

Pronóstico de Rosario.

Para el viernes 17, en tanto, se espera una jornada estable, con temperaturas que oscilarán entre los 18° de mínima y los 26° de máxima, y sin lluvias a la vista. Este cambio responde al desplazamiento del frente de tormenta hacia el norte del país.

Las recomendaciones para el clima del miércoles