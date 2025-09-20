Alerta por tormentas: cómo sigue el clima hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por lluvias fuertes en Santa Fe y Rosario para este sábado 20 de septiembre.

Las ciudades de Santa Fe y Rosario amanecieron bajo cielo cargado y con mucha inestabilidad. De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones y tormentas aisladas durante todo el sábado, con una máxima que podría alcanzar los 28° y viento sur que podría intensificarse hacia la tarde.

En sus previsiones de este fin de semana, el SMN anticipa que el mal tiempo se extenderá hasta el domingo, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en algunos sectores. Este tipo de fenómenos no son ajenos a la región: septiembre suele marcar la transición hacia la primavera, con contrastes de aire frío y cálido que generan tormentas severas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

En la capital provincial, el sábado estará dominado por la inestabilidad, con lluvias fuertes y tormentas eléctricas desde temprano. Las temperaturas seguirán en torno a los 19° y 28°, pero con un marcado descenso previsto para el domingo: mínima de 12° y máxima de 22°.

El viento sur también se hará sentir, con ráfagas que podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h. El lunes, al igual que en Rosario, se prevé una jornada soleada, con mínima de 7° y máxima de 23°.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

El pronóstico para Rosario marca lluvias y tormentas a lo largo del sábado, con variaciones en la intensidad entre mañana, tarde y noche. La temperatura oscilará entre los 19° y 25°, mientras que los vientos soplarán del sur, acompañados de ráfagas de entre 42 y 50 km/h hacia el cierre de la jornada.

El domingo se espera un marcado descenso térmico: la mínima bajará a 11° y la máxima no superará los 19°. El alivio llegará el lunes, con sol pleno y temperaturas que se mantendrán entre los 8° y 23°.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN por el pronóstico de tormentas del sábado

Ante el pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, las autoridades meteorológicas y de Defensa Civil sugieren: