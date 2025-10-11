ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 11 de octubre de 2025

Se esperan tormentas fuertes entre la tarde y la noche en buena parte del centro santafesino.

El fin de semana arranca con condiciones inestables y altas temperaturas tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas de este sábado superarán los 30°, con tormentas aisladas y chaparrones fuertes hacia la tarde y la noche, especialmente sobre el centro y sur de Santa Fe.

Mientras Rosario alcanzará una máxima de 31° y mínima de 17°, Santa Fe capital llegará a 33° y con mínima de 18°. En ambos casos, el SMN advierte por probabilidad de lluvias y actividad eléctrica entre el 40% y el 70%, con vientos moderados del norte que rotarán al sur hacia la noche.

Pronóstico en Santa Fe y Rosario: a qué hora llueve este sábado

Durante la mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero hacia la tarde se espera el ingreso de un frente de inestabilidad que podría traer tormentas intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. El fenómeno afectará primero al sur (Rosario y alrededores) y luego se desplazará hacia el centro provincial. La humedad elevada y las temperaturas en ascenso aumentan el potencial de tormentas localmente fuertes, según anticipó el SMN en su pronóstico actualizado.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima durante el domingo y lunes?

El domingo 12, las condiciones mejoran: en Rosario, la temperatura caerá a una máxima de 21° y mínima de 15°, mientras que el termómetro en Santa Fe se ubicará en torno a 25° de máxima. El cielo estará mayormente nublado, sin chances de lluvia, y los vientos soplarán del sur, aportando aire más fresco y seco. Será una jornada ideal para actividades al aire libre, tras el pasaje de las tormentas del sábado.

Pronóstico de Rosario.

Por otro lado, el lunes 13 marcará un repunte del buen tiempo: cielo parcialmente soleado, sin precipitaciones y máximas de 23° en Rosario y 27° en Santa Fe. El viento leve del este mantendrá el ambiente agradable, en el marco de una semana que, según el SMN, se mantendrá estable al menos hasta el miércoles.

Las recomendaciones del SMN por el pronóstico de tormentas del sábado

Ante el pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, las autoridades meteorológicas y de Defensa Civil sugieren: