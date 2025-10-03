Alerta por fuertes tormentas: cuándo "se cae el cielo" el fin de semana 4 y 5 de octubre en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó fuertes tormentas para este fin de semana del 4 y 5 de octubre. Los dos días de descanso para la mayoría de los habitantes del AMBA estarán signados por el cielo nublado y las precipitaciones. Pero las condiciones no se mantendrán del mismo modo a lo largo de ambas jornadas, sino que irán cambiando con el transcurso de las horas. A continuación te contamos cuándo "se cae el cielo" en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Pronóstico del fin de semana en Buenos Aires

El SMN anunció que las condiciones climáticas no serán favorables este fin de semana 4 y 5 de octubre. En la madrugada y primeras horas del domingo hay alerta por fuertes tormentas en Buenos Aires. Quienes salgan en la noche del sábado y primeras horas de la siguiente jornada, deberán tener cuidado con las ráfagas de entre 42-50 km/h.

En lo que respecta a la temperatura, rondará por esas horas en los 19°C, siguiendo la línea de calor y humedad que caracterizó a los primeros días de octubre. El resto del día, el cielo se mantendrá nublado con un 70% de probabilidades de lluvias aisladas y una máxima de 21°C.

Hay alerta por fuertes tormentas para el domingo 5 de octubre a la madrugada, en Buenos Aires.

En lo que respecta al día sábado 4 de octubre, habrá nubosidad la mayor parte del día. La amplitud térmica oscilará entre los 18°C y 28°C, la máxima más elevada de la primera semana de octubre, que desembocará en fuertes tormentas en la madrugada del domingo. Solo existe un 10% de probabilidades de precipitaciones para este día y no se esperan ráfagas.

Pronóstico para los primeros días de la semana en Buenos Aires

Los primeros días de la segunda semana de octubre, el tiempo en Buenos Aires se mantendrá estable. Las jornadas estarán caracterizadas por una marcada amplitud térmica. El lunes 6 habrá una mínima de 9°C, mientras que la máxima llegará a los 18°C. Por su parte, el martes 7 la mínima irá de los 7°C a los 22°C. Los días miércoles 8 y jueves 9 tendrás condiciones similares: algo de nubosidad y una mínima que oscilará entre los 11 y 12°C, que escalará hasta los 25°C en ambas jornadas.

Por el momento, no se esperan lluvias ni fuertes vientos para la segunda semana de octubre. En lo que respecta a este fin de semana, no se pronostica que las condiciones mejoren, por lo que se recomienda ser precavido durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.