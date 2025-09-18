Alerta meteorológica por lluvias y tormentas: qué provincias se verán afectadas

En el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se confirmó que la primavera comenzará con lluvias y tormentas en diferentes provincias del país. A través de su página web, el organismo nacional activó este jueves el alerta naranja por tormentas intensas en la zona sur de La Pampa y el norte de Río Negro.

"Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", indicaron desde el SMN.

"El avance del sistema frontal frío también favorecerá el desarrollo de tormentas intensas, acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Esta situación requiere especial atención, ya que las condiciones podrían volverse adversas en poco tiempo", expresaron en el sitio especializado Meteored.

Para las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis y Santa Fe el alerta por posibles tormentas es amarillo, por lo cual se recomienda:

No sacar la basura y retirar los objetos que impiden que el agua escurra.

Evitar las actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que corran el riesgo de caerse.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por rayos.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por lluvias: en qué provincias

El Servicio Meteorológico también emitió un alerta amarilla por lluvias en la región patagónica del país, en el suroeste de la provincia de Río Negro y el noroeste de Chubut, en ciudades como San Carlos de Bariloche y Cushamen.

"El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas", indicaron desde el SMN.

También se anticipó que el sistema de lluvias avanzará hacia el viernes 19 por la costa sur bonaerense, afectando principalmente a la ciudad de Bahía Blanca.

Alerta amarilla por viento Zonda

Por último, el SMN emitió un alerta amarilla por viento Zonda en la región sur de la provincia de Mendoza, en la zona baja de Malargüe. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", indicaron.

"Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", sintetizaron desde la entidad.