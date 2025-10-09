Alerta calor extremo: a cuánto llegará la máxima el viernes 10 de octubre que sigue aumentando

Casi la mayoría de los porteños y quienes visitan a diario la Ciudad de Buenos Aires están al tanto de que el viernes 10 de octubre la temperatura llegará a una máxima muy elevada para ser recién los inicios de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional continúa actualizando la térmica para esta jornada, que promete ser la más calurosa del fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre.
A cuánto llegará la máxima el viernes 10 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional despertó las alertas por calor extremo en primavera, ya que este viernes 10 de octubre la máxima se pronostica en 29°C y una térmica que podría hasta superar los 30°C. Esto enciende las alarmas con respecto al verano que se aproxima, ya que si las temperaturas se mueven por estos valores a esta altura del año, no sería ninguna sorpresa que la ola de calor sea más cotidiana que extraña en los meses de diciembre, enero y febrero.
Pronóstico del tiempo extendido: para lo que resta de la semana y fin de semana largo
En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se vienen días de calor intenso, con sensaciones térmicas que rondarán los 30°C, tal como ocurrió en el arranque de octubre. El viernes será la jornada más calurosa de la semana, con una máxima prevista de 29°C y una mínima de 16°C. A continuación, te contamos cómo sigue el pronóstico extendido para el resto del fin de semana largo y los próximos días.
- Jueves: se prevé cielo parcialmente nublado hacia la tarde, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 16°C a los 27°C.
- Viernes: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica cielo parcialmente nublado, sin cambios durante la jornada, vientos del norte y los termómetros se ubicarán entre los 16°C y los 29°C, lo que ubicará al primer día del fin de semana largo como el más caluroso de toda la semana.
- Sábado: se espera cielo parcial a mayormente nublado a lo largo de la jornada, mientras que los vientos provendrán del norte cambiando al este. La amplitud térmica también marcará esta jornada, cuya mínima será de 17°C y máxima de 27°C.
- Domingo: se pronostican tormentas por la madrugada y primeras horas de la mañana. Con el correr de las horas el tiempo no mejorará, será una jornada caracterizada por las lluvias. La temperatura irá de los 16°C a los 19°C.