Alerta calor extremo: a cuánto llegará la máxima el viernes 10 de octubre que sigue aumentando.

Casi la mayoría de los porteños y quienes visitan a diario la Ciudad de Buenos Aires están al tanto de que el viernes 10 de octubre la temperatura llegará a una máxima muy elevada para ser recién los inicios de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional continúa actualizando la térmica para esta jornada, que promete ser la más calurosa del fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre.

A cuánto llegará la máxima el viernes 10 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional despertó las alertas por calor extremo en primavera, ya que este viernes 10 de octubre la máxima se pronostica en 29°C y una térmica que podría hasta superar los 30°C. Esto enciende las alarmas con respecto al verano que se aproxima, ya que si las temperaturas se mueven por estos valores a esta altura del año, no sería ninguna sorpresa que la ola de calor sea más cotidiana que extraña en los meses de diciembre, enero y febrero.

El viernes 10 de octubre la máxima podría llegar a los 30°C.

Pronóstico del tiempo extendido: para lo que resta de la semana y fin de semana largo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se vienen días de calor intenso, con sensaciones térmicas que rondarán los 30°C, tal como ocurrió en el arranque de octubre. El viernes será la jornada más calurosa de la semana, con una máxima prevista de 29°C y una mínima de 16°C. A continuación, te contamos cómo sigue el pronóstico extendido para el resto del fin de semana largo y los próximos días.