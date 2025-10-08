El sábado 11 tendrá lugar una dualidad térmica producto de las tormentas originadas del choque del aire frío proveniente de Cuyo.

Luego de un inicio de semana con registros invernales, el calor toma fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se esperan temperaturas máximas cercanas a los 30° C.

Según la última actualización climatológica del reporte elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves 9 de octubre el mercurio trepará hasta los 27° C para luego, desde el viernes 10 feriado nacional, saltar hasta los 29° C.

Ya en el fin de semana, el sábado 11 de octubre tendrá lugar una dualidad térmica producto de las tormentas originadas del choque del aire frío proveniente de Cuyo. El domingo 12, las máximas no superarán los 20° C.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo en el AMBA?

El viernes 10 y hasta la tarde del sábado 11 de octubre, las condiciones climáticas en el AMBA serán casi veraniegas, donde las máximas rozarán los 30° C y la humedad se mostrará con intensidad.

Luego, en las últimas horas de la última jornada de la semana, se efectivizará el retorno de tormentas seguidas de lluvias a la región, condicionando por cuarto fin de semana consecutivo las condiciones en Buenos Aires.

"El horario más probable para que lleguen las precipitaciones en el AMBA actualmente se centra entre las 19 y 22 horas del sábado. Estas podrían mostrar variada intensidad en la noche y la parte inicial de la madrugada del domingo, sin descartar por el momento alguna puntualmente de características fuertes", puntualizó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

El domingo 12 de octubre el frío volverá a aplacar en el AMBA: las temperaturas mínimas promediarán los 16° C y las máximas no superarán los 20° C.

Pronóstico del tiempo semanal para la Ciudad de Buenos Aires

Jueves 9 de octubre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 27° C

Viernes 10 de octubre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 16° C

Temperatura máxima: 28° C

Sábado 11 de octubre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 17° C

Temperatura máxima: 27° C

Domingo 12 de octubre

Tormentas aisladas