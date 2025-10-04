Alerta meteorológica por tormentas: cuándo llegan las lluvias en el AMBA y cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del país, pese al viernes soleado y con temperaturas altas que hubo este viernes. Si bien el ambiente cálido persistirá durante las próximas horas, se espera la llegada de tormentas que afectarán al menos a cinco provincias.

En el AMBA, el sábado comenzará con cielo despejado, con una mínima de 19 grados y una máxima de 28 durante la tarde. Hacia la noche, el SMN prevé entre un 10 y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, que podrían intensificarse en algunas zonas del conurbano. Mientras tanto, las alertas por tormentas alcanzarán a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, San Luis, Córdoba y el sur de Santa Fe, donde ya hay anticipada un alerta amarilla, aunque en el centro de la región pampeana regirá una alerta naranja por fenómenos de mayor intensidad.

Según adelantaron desde el organismo, las tormentas en esas áreas "podrían ser peligrosas", por lo que las autoridades recomendaron para los habitantes del noroeste bonaerense y localidades santafesinas como Melincué y Casilda, "permanecer en espacios cerrados, evitar el contacto con elementos eléctricos y no circular por calles anegadas". En Córdoba, se verán afectados los municipios de Villa Huidobro, Laboulaye, Marcos Juárez, Bell Ville y Villa María, localidades a las que les hicieron las mismas sugerencias.

Recomendaciones del SMN por tormentas eléctricas

El SMN recordó que durante los episodios de tormentas intensas, el interior de los vehículos es uno de los lugares más seguros frente a descargas eléctricas. Además recomendaron cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas, para prevenir cortocircuitos o incendios domésticos. También sugirieron tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos, radio y teléfono celular para actuar ante eventuales evacuaciones o cortes de servicios.

Las condiciones climáticas tenderán a empeorar el domingo, cuando la alerta por tormentas se desplace hacia el este del país. El pronóstico indica que las precipitaciones se concentrarán en el sur de Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires -incluido el AMBA y la Costa Atlántica-, Entre Ríos y el este de Corrientes. En esas zonas, la alerta naranja volverá a regir, especialmente en áreas como Rosario, San Lorenzo, Constitución, Iriondo y el noreste bonaerense.

Los especialistas indicaron que las tormentas alcanzarían su pico de intensidad durante la madrugada, con lluvias persistentes durante la jornada que irán disminuyendo hacia la noche. En tanto, el sector oeste del país también estará afectado por otros fenómenos: el SMN emitió alerta amarilla por vientos y viento zonda para siete provincias, entre ellas Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. En Neuquén y Río Negro se esperan ráfagas de hasta 90 km/h, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse.